Od poniedziałku ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Przed samym szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz, którzy można pobrać ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu, w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie.

Od poniedziałku ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat

Od poniedziałku ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Przed samym szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz, którzy można pobrać ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu, w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie.

"Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19" można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19 https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19.

Ministerstwo Zdrowia zachęca do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna ustawowego. Wersja kwestionariusza dla osób niepełnoletnich zawiera uzupełnienie o taką zgodę. Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego formularza ze sobą, wypełni go w punkcie szczepień, ale wówczas osoba niepełnoletnia musi przyjść z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na szczepienie.

E-skierowanie na szczepienie otrzymują osoby niepełnoletnie, które ukończą 16 lat w 2021 roku i starsze. Jak zapowiedział resort zdrowia e-skierowania są wystawiane po fakcie ukończenia 16 lat, w odstępach tygodniowych.

Na szczepienie można rejestrować się telefonicznie pod numerem całodobowej infolinii 989, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333, poprzez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła obecnie tylko jedną szczepionkę do stosowania u osób 16-letnich i starszych. To preparat pod nazwą Comirnaty wyprodukowany przez Pfizer/BioNTech. Zawiera on cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka S (tzw. Spike), które występuje w wirusie wywołującym chorobę COVID-19, czyli w wirusie SARS-CoV-2. Użycie pozostałych trzech szczepionek (Covid-19 Vaccine Moderna, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen) możliwe jest tylko w przypadku osób pełnoletnich.

Comirnaty to szczepionka dwudawkowa. Podaje się ją domięśniowo w ramię. Przyjęty odstęp między dawkami wynosi obecnie 35 dni, czyli 5 tygodni.

W Polsce jest 1,4 mln osób w wieku od 15 do 18 lat, w tym 365 tys. osiemnastolatków. Rejestrację w Polsce dla wszystkich dla osób pełnoletnich uruchomiono w niedzielę, 9 maja. Wcześniej trwały zapisy wybranych grup wiekowych.