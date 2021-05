Polska więźniarka Auschwitz-Birkenau u Papieża  

Trafiła tam jako trzyletnie dziecko i była przedmiotem okrutnych eksperymentów doktora Josefa Mengele. W obozie straciła dziadków. Utraciła też kontakt z matką, która odnalazła ją dopiero 17 lat po wojnie.

Papież nic mi nie powiedział, ale jego spojrzenie i pocałunek, który złożył na moim obozowym numerze mówią więcej niż słowa – wyznała Radiu Watykańskiemu Lidia Maksymowicz.

„Jestem jednym już z ostatnich żyjących więźniów Auschwitz-Birkenau, a byłam wtedy małym dzieckiem. Dlatego z okazji Dnia Matki jest to takie ważne dla mnie wydarzenie i dla wielu milionów ludzi. Bo ja utraciłam matkę właśnie tam w Auschwitz-Birkenau. Odzyskałam ją po 17 latach. Dzisiaj doznałam wspaniałego i bardzo wzruszającego momentu. Kiedy Papież zbliżył się do mnie, odsłoniłam mu rękaw i pokazałam mu obozowy numer. Papież na chwile zatrzymał się nad tym, wziął tę moją rękę i ten numer pocałował. Ja po prostu oniemiałam z wrażenia. Przytulił mnie do siebie. Jakbym doznała jakiejś ogromnej energii. Byłam taka zmęczona, a w tej chwili wydaje mi się, że mogłabym cały świat wziąć w swoje ramiona i uścisnąć.“