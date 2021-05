Papież mianował dziś także nowego sekretarza wspomnianej kongregacji, któremu nadał jednocześnie tytuł arcybiskupa. Chodzi o Vittoria Francesco Viole OFM, dotychczasowego biskupa Tortony.

Pracujący już w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. prałat Aurelio García Marcías został mianowany biskupem i podsekretarza tejże kongregacji.

Abp Roche ma 71 lat. Był m.in. sekretarzem generalnym Konferencji Biskupów Anglii i Walii oraz biskupem pomocniczym Westminsteru. Święcenia kapłańskie przyjął 19 lipca 1975 w diecezji Leeds. Po trzyletnim stażu duszpasterskim w Barnsley został skierowany do kurii diecezjalnej, gdzie był sekretarzem biskupa. Rok później został mianowany wicekanclerzem Kurii. W 1982 został wikariuszem parafii katedralnej, zaś w 1989 otrzymał nominację na proboszcza miejscowej parafii św. Wilfrida. Dwa lata później wyjechał do Rzymu i podjął studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Uzyskując licencjat kanoniczny z teologii. Niedługo potem został ojcem duchownym w tamtejszym Kolegium Angielskim. W 1982 r. był on koordynatorem wizyty bł. Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii, w latach 1996-2001 sekretarzem generalnym Konferencji Biskupiej Anglii i Walii, a następnie biskupem pomocniczym archidiecezji westminsterskiej w Londynie. W 2002 r. został biskupem koadiutorem diecezji Leeds, w której rządy jako ordynariusz objął w 2004 r. 26 czerwca 2012 papież Benedykt XVI mianował go sekretarzem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Nowy sekretarz tej Kongregacji, abp Vittorio Francesco Viola OFM urodził się 4 października 1965 w Biella w Piemoncie. Ukończył studia w Instytucie Teologicznym w Asyżu, a następnie na Papieskim Instytucie Liturgicznym Sant'Anselmo w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat kanoniczny z liturgiki; na tej samej uczelni w 2000 r. uzyskał doktorat z liturgii świętej. Święcenia diakonatu przyjął 14 września 1991 r. w Zakonie Braci Mniejszych w Santa Maria degli Angeli. 14 września 1991 r. złożył śluby wieczyste w Zakonie Braci Mniejszych w Santa Maria degli Angeli; święcenia diakonatu przyjął 4 lipca 1992 r., a prezbiteratu 3 lipca 1993 r. z rąk biskupa pomocniczego Rzymu, Luca Brandolini,

Po święceniach kapłańskich, w Zakonie Braci Mniejszych, był definitorem Prowincji Serafickiej Umbrii w latach 1999-2002, 2003-2005 i 2011-2014. Na szczeblu diecezjalnym był odpowiedzialny za biuro liturgiczne regionu kościelnego Umbria w latach 1997-2014, za biuro diecezji Asyżu ds. edukacji, szkolnictwa i uniwersytetu w latach 2006-2008, a następnie za Caritas diecezjalną Asyż-Nocera Umbra-Gualdo Tadino w latach 2008-2014. Był również odpowiedzialny za biuro liturgiczne regionu diecezjalnego Umbria w latach 1997-2014.

Oprócz nauczania liturgii w Papieskim Instytucie Liturgicznym Sant'Anselmo w Rzymie, oraz w Papieskim Instytucie Liturgicznym i w Instytucie Nauk Religijnych w Asyżu, był konsultorem Krajowego Biura Liturgicznego a następnie członkiem Krajowego Biura Liturgicznego. 15 października 2014 papież Franciszek mianował go ordynariuszem diecezji Tortona. Sakry udzielił mu 7 grudnia 2014 arcybiskup Asyżu – Domenico Sorrentino.

Nowy podsekretarz Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, którego Ojciec Święty mianował jednocześnie biskupem tytularnym Rotdon, Aurelio García Macías urodził się 28 marca 1965 roku w Pollos (Hiszpania). W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji Valladolid. Uzyskał licencjat kanoniczny z filozofii na Uniwersytecie w Salamance oraz doktorat z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym Sant'Anselmo (Rzym). Był Delegatem Archidiecezjalnym ds. Liturgii i rektorem Seminarium Duchownego w tym samym okręgu kościelnym. Od 1 września 2015 r. pełnił posługę w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w której w 2016 r. został szefem biura.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dba o życie liturgiczne w Kościele, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki sakramentalnej. Czuwa nad kształtem liturgii, wydając księgi liturgiczne a także autoryzując ich przekłady na języki narodowe.