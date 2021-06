Ośrodek aborcyjny w centrum Londynu – zamknięty  

Pionierski ośrodek aborcyjny, który od prawie stu lat działał w centrum Londynu, został zamknięty. To tutaj w 2010 roku rozpoczęła się pierwsza w Wielkiej Brytanii kampania „40 dni dla Życia”, prowadzona w ponad 60 krajach. Owocem włączenia się w ten międzynarodowy ruch modlitewny stały się codzienne czuwania nieopodal tego ośrodka i co za tym idzie: uratowane życie wielu dzieci.

Ośrodek przy Whitfield Street, Maria Stopes otworzyła w 1925 roku, od początku w celu zabijania nienarodzonych. Codzienną modlitwę różańcową prowadziła w tym miejscu organizacja Good Counsel Network – Sieć Dobrej Rady, której wolontariusze oferowali kobietom realną pomoc, skorzystały z niej już setki matek. W 2018 roku odbyła się w tym miejscu 9-dniowa nowenna z procesją eucharystyczną, a w uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady odprawiona została Msza św. dziękczynna za zamknięcie ośrodka. I stało się to, w piątek 28 maja, w wigilię urodzin Gilberta Chestertona, słynnego brytyjskiego pisarza i filozofa, konwertyty na katolicyzm, jednego z nieformalnych patronów brytyjskiego ruchu pro-life.

Marie Stopes International to światowy gigant przemysłu śmierci. Dostawca aborcji i antykoncepcji w 37 krajach świata; członek osławionej sieci International Planned Parenthood, której siedziba znajduje się w Londynie, a jej działalność finansowana jest m.in. ze środków Komisji Europejskiej.

W 2020 r. zarząd tej korporacji zdecydował o zamknięciu czterech ośrodków w hrabstwie West Midlands, w tym ośrodka w Birmingham, czwartego co do wielkości w Wielkiej Brytanii. Upadł on na skutek licznych doniesień o nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa zdrowia. Raport brytyjskiej Care Quality Commission odnotowuje liczne nadużycia w centrach aborcyjnych, prowadzonych przez Marie Stopes International. Chodzi m.in. o wypłacanie premii za promowanie aborcji i pozostawianie szczątków dzieci w otwartych pojemnikach na śmieci.

W 2020 r. nastąpił znaczny wzrost liczby aborcji przeprowadzonych w Anglii i Walii. Oficjalne dane Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej to liczba 109 836 aborcji w ciągu sześciu miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.