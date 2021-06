Dramatyczna sytuacja w Gomie, ludzie uciekają przed wulkanem  

Pogłębia się dramat mieszkańców Gomy w Demokratycznej Republice Konga. Od 22 maja trwa erupcja pobliskiego wulkanu Nyiragongo. Lawa trawi już północne dzielnice miasta. Erupcji towarzyszą trzęsienia ziemi. Niektóre budynki zostały zniszczone. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy biskup, same władze nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Na miejscu brak odpowiedniego wyposażenia, by monitorować przebieg erupcji i wstrząsów sejsmicznych. To rodzi zamieszanie. Nikt nie był na to przygotowany.