Rozpoczęło się 25. Spotkanie Młodych nad Lednicą  

Z powodu pandemii jubileuszowe spotkanie, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywa się w formie online. Wydarzenie można śledzić za pośrednictwem kanału YouTube Lednicy.

„Chcemy dziś usłyszeć, co mówi Bóg do Kościoła, do młodych, do nas wszystkich – powiedział Prymas Polski inaugurując spotkanie. - Co mówi w ciszy naszego serca – a więc w naszym wnętrzu, w sumieniu, w tym – jak to pięknie podpowiadał kiedyś Sobór Watykański II – sanktuarium, w którym przebywamy sam na sam z Panem Bogiem – wskazywał abp Polak

Postacią, która będzie towarzyszyła młodym podczas tegorocznego wydarzenia, będzie św. Jan Chrzciciel, mistrz ciszy i prorok prostoty. „Chcemy odkrywać z jego pomocą przestrzeń wiary, tej przeżywanej indywidualnie, ale i we wspólnocie Kościoła, i w relacjach z innymi ludźmi” – tłumaczy Anna Kauczor z komitetu organizacyjnego. Spotkaniu będą towarzyszyć rozważania przygotowane w oparciu o teksty ewangeliczne, przybliżające postać tego proroka.

Nie zabraknie przesłania papieża Franciszka, które zostanie wyemitowane ok. g. 18.30, a także wcześniejszych przesłań, które kierował do uczestników lednickich spotkań św. Jan Paweł II.

Wspomnieniem o o. Janie Górze OP, animatorze spotkań młodych na Lednicy, podzieli się abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański będzie też przewodniczyć uroczystej Mszy św. o g. 20. Kazanie wygłosi bp Artur Ważny, biskup pomocniczy tarnowski.

Po Mszy świętej młodzi będą uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z tradycją Spotkań Lednica 2000 wydarzenie zakończy Akt wyboru Chrystusa i symboliczne przejście przez Bramę-Rybę.

Tradycyjnie podczas spotkania nie zabraknie symboli lednickich. W tym roku będą to skrzydła oraz linijka.

„Św. Jan Chrzciciel jako przewodnik tegorocznej Lednicy nawołuje do prostowania ścieżek dla Pana. My sami często poszukujemy elementu, do którego można nawiązać, o który da się oprzeć na ścieżkach życia. Te drogi są czasem kręte, a linijka to przyrząd umożliwiający ich naprostowanie” – opowiada Anna Kauczor.

Zwraca uwagę, że na linijce znajdzie się tekst „Manifestu prostoty”, poprzez który organizatorzy chcą zachęcić młodych do tego, aby żyli prosto i realizowali to w trzech krokach życia chrześcijańskiego: szukać Boga, być z drugim człowiekiem i czynić dobrze.

Na Polach Lednickich nie zabraknie też śpiewów, tańca i baletu, dlatego też zostanie zaprezentowana inscenizacja „spotkania z głosem” w formie baletowej.

„Kiedy ustanie czas pandemii, Pola Lednickie i Dom na Polach Lednickich będą dla wszystkich otwarte, wrócą regularne spotkania i z nową energią podejmiemy nowe projekty i inicjatywy” – zapewniają organizatorzy spotkania młodych.