Ibrahim: Gromadzenie szczepionek przez bogate kraje szkodzi Afryce  

W zeszłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, iż dostawy szczepionek na kontynencie „prawie się zatrzymały”, gdy tym czasem niektóre kraje Afryki odnotowują gwałtowny wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem.

75- letni Mo Ibrahim, urodzony w Sudanie, magnat telefonii komórkowej, który zbił fortunę, tworząc w latach 90. sieć Celtel w całej Afryce, angażuje się w działania na rzecz demokracji i odpowiedzialności politycznej na kontynencie. Jest fundatorem nagrody Ibrahima, o wartości 5 milionów dolarów dla tych przywódców krajów Afryki, którzy rządzą odpowiedzialnie i pokojowo oddają swoją władzę.

Swoje stanowisko wobec obecnej sytuacji związanej z pandemią przedstawił w wywiadzie dla The Associated Press, gdzie zwrócił uwagę, na globalną „konkurencję” w kwestii szczepionek, jak i podkreślił, że powtarzany w okresie pandemii slogan „nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni” jest pozbawiony sensu, dopóki brak sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 na całym świecie.

Dotychczas na kontynencie afrykańskim rozdysponowano 31 mln szczepionek przy populacji ok. 1,3 miliarda ludzi. Zarazem, jak zwraca uwagę WHO, tylko 7 milionów jest w pełni zaszczepionych. W krajach ​​Afryki Subsaharyjskiej podaje się średnio jedną dawkę szczepionki na 100 osób, tym czasem w porównaniu do średniej globalnej są to 23 dawki na 100 osób.

Dotychczas na kontynencie potwierdzono ponad 4,9 miliona przypadków COVID-19, w tym 132 000 zgonów. Choć to niewielki ułamek w skali globalnej, to zdaniem niektórych ekspertów kontynent może ucierpieć w dłuższej perspektywie, jeśli wskutek braku szczepień, nie wytworzy się odporność zbiorowa, spowalniająca dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.

Osiągnięcie tego wymagałoby około 1,5 miliarda dawek szczepionek dla krajów Afryki - podaje serwis africanews.com. Program prewencji przeciw COVID na kontynencie jest prowadzony w ramach programu COVAX.