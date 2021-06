W Gdańsku spotkanie diecezjalnych Caritas  

Dyrektorzy wszystkich polskich oddziałów kościelnej organizacji charytatywnej przybyli do Gdańska na obrady. Dwudniowe spotkanie rozpoczęła we wtorek, 22 czerwca, Msza św. w bazylice św. Brygidy pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy SAC, metropolity gdańskiego.

Kierujący diecezjalnymi oddziałami Caritas spotykają się trzy razy w roku, w styczniu, czerwcu i wrześniu, w różnych miejscach, by rozmawiać o swojej działalności.

- To typowo robocze spotkania podczas, których wymieniamy się doświadczeniami z prowadzonych projektów, zarówno ogólnopolskich, jak i własnych. Omawiamy też nowe programy i inicjatywy, które chcemy wdrażać i wspólnie o nich dyskutujemy. To bardzo ważne, gdy możemy się podzielić wiedzą i doświadczeniami, by móc jeszcze sprawniej i skuteczniej trafiać z pomocą do naszych podopiecznych – tłumaczy ks. kan. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Gospodarzem tegorocznego czerwcowego spotkania został Gdańsk. Rozpoczęcie obrad i dyskusji poprzedziła Msza św. we wtorek, 22 czerwca w której uczestniczyli księża dyrektorzy Caritas z całej Polski. Liturgii w bazylice św. Brygidy przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC.

Homilię wygłosił ks. Tomasz Kosewski, zastępca dyrektora Caritas AG, dyrektor Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie. W swoich rozważaniach kapłan nawiązał do pojęcia człowieczeństwa.

- Ubogacone człowieczeństwo to wiara. Szczególna obecność Boga w człowieku i obok człowieka staje się także obrazem Jego miłości i miłosierdzia. Tak właśnie Bóg w swoim zamiarze, czego jesteśmy częścią, chciał i pragnie dać rozsmakować się w swojej miłości i swoim miłosierdziu, nie inaczej, jak przez człowieczeństwo. Stając się człowiekiem daje tę właśnie możliwość. Choć człowieczeństwo jest słabe, naznaczone grzechem, to jednak w Jego obecności, i wytrwałości trwania przy człowieku, owocuje wielką radością i świadectwem życia - mówił kaznodzieja.

Dalej kapłan zauważył, że obecność obok drugiego człowieka jest jednym z darów Boga dla ludzi. - Dzięki niej obdarowujemy siebie nawzajem Jego obecnością, Jego słowem, dając doświadczenie cudu, bo życie jest cudem. Z odwagą szukajmy wąskiej drogi odkrywając radość i godność swego człowieczeństwa. Rozsmakowujmy się w nim wraz z idącymi obok nas. Pamiętajmy o tym, co nigdy nie ustaje, o miłości – dodał ks. Kosewski.

Po zakończeniu liturgii kapłani diecezjalnych Caritas mieli możliwość zwiedzenia gdańskiej bazyliki. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się bursztynowy ołtarz świątyni, który można było podziwiać z najbliższej odległości.