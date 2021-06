Premier: Wzmocnienie rodziny to kluczowe cele działania naszego rządu  

Wzmocnienie rodziny to kluczowe cele działania naszego rządu - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki w przesłaniu do uczestników IX Plenerowego Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin. Wspomniał o Programie 500+, rozwiązaniach Polskiego Ładu oraz Strategii Demograficznej 2040.

Od piątku w Warszawie trwa IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, który przebiega pod hasłem "Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość".

W sobotę w Giełdzie Papierów Wartościowych odbył się panel społeczno-gospodarczy. Wśród prelegentów była m.in. minister rodziny Marlena Maląg, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl, założycielka i wieloletnia prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Joanna Krupska.

Premier w liście do uczestników zjazdu zaznaczył, że Plenerowe Ogólnopolskie Zjazdy Dużych Rodzin są "doskonałym sposobem integrowania wielodzietnych rodzin z całej Polski i miejscem debaty, w której dobro rodziny zajmuje kluczowe miejsce".

"Cieszę się, że to cykliczne ogólnopolskie wydarzenie, podczas, którego – poza panelem ekonomiczno-społecznym organizowane są warsztaty, zajęcia artystyczne, zawody sportowe czy koncerty rodzin – co roku spotyka się z tak wielkim zainteresowaniem" - napisał premier Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że "rodzina jest fundamentem społeczeństwa i najlepszą inwestycją w przyszłość". "Jej wzmocnienie, dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu korzystnych rozwiązań w obszarze polityki prorodzinnej a także polepszeniu sytuacji ekonomicznej, to kluczowe cele działania naszego rządu" - oświadczył.

Wskazał, że oprócz realizowanych programów, w tym w szczególności Programu 500+, rząd proponuje kolejne formy wsparcia dla rodzin. "Zawiera je Polski Ład, w którym ujęliśmy liczne pozytywne rozwiązania w obszarze polityki mieszkaniowej, jak mieszkanie bez wkładu własnego, bon mieszkaniowy, dom 70 m2 bez formalności" - zauważył premier.

Zaznaczył, że "działaniom prorodzinnym sprzyjać ma także sprawiedliwa polityka podatkowa czy projekt zwiększenia nakładów na służbę zdrowia".

Podkreślił, że "szereg udogodnień dla polskich rodzin zawiera także Strategia Demograficzna 2040". "Dziś nie tylko Polska, ale i cała Europa stoi przed demograficznymi wyzwaniami. Naszym celem jest skuteczna reakcja na spadek dzietności i liczby osób w wieku produkcyjnym, a Strategia Demograficzna to ambitny rządowy plan na odwrócenie tej tendencji" - wyjaśnił premier.

Szef rządu podziękował także Związkowi Dużych Rodzin "Trzy Plus", które "od lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki prorodzinnej, podkreślając jej ogromne społeczne znaczenie".

Przesłanie od pary prezydenckiej do uczestników zjazdu odczytał w czasie panelu społeczno-gospodarczego szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Jak zaznaczył prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą - "Jesteśmy i zawsze będziemy państwa przyjaciółmi". "Podziwiamy państwa często bardzo heroiczne wysiłki i starania, i deklarujemy, że polskim rodzinom niezmiennie jesteśmy gotowi nieść pomoc i okazywać wsparcie" - oświadczył para prezydencka.

Wyrazili nadzieję, że "powrót do normalności w tym do nauczania w szkołach będzie trwały i że już niebawem będziemy mogli powiedzieć, że nasz kraj jest wolny od zagrożenia epidemiologicznego".

Podkreślili, że "rodzina to najmniejsza wspólnota i fundament naszego państwa". "Jesteśmy, jako naród i jako społeczeństwo +rodziną rodzin+ i to właśnie w rodzinie często odnajdujemy impuls do działania, motywację do ciągłego rozwoju, inspirację do poszukiwania swoich życiowej drogi, dlatego tak ważny jest głos rodzin, które najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby i potrafią wskazać problemy, z którymi, na co dzień się zmagają" - wskazał prezydent RP wraz z małżonką.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła w czasie panelu, że najważniejsze jest "podnoszenie godności rodziny", ponieważ "jest ona fundamentem silnego państwa". Wskazała, że tworzeniu dobrego klimatu wokół rodziny służy wprowadzanie konkretnych rozwiązań programowych. Zwróciła jednocześnie uwagę, że, by zmieniać sytuację polskich rodzin przede wszystkim trzeba "tworzyć szeroką koalicję". To są działania rządu, organizacji pozarządowych i samorządu - wskazał minister Maląg. Przyznała, że impulsem do tworzenia dobrego klimatu wokół rodzin w ostatnich latach był Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

Wspomniała także, że samorządy są obecnie świadome potrzeby realizacji polityki prorodzinnej. Jako dowód wskazał liczbę uczestników konkursu "Samorząd PRO FAMILIA". "Z raz obranego kursu nie można zjeść" - zaznaczyła minister Maląg.

Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Radosław Waszkiewicz podkreślił, że organizacja z dużym entuzjazmem i dużą radością i nadzieją przyjęła rozwiązania wskazane w Polskim Ładzie. Porusza on wiele tematów, o które zabiegaliśmy od dawana. Wspomniał m.in o kwestiach mieszkaniowych, które dla rodzin wielodzietnych mają bardzo duże znaczenie i niejednokrotnie były poważną barierą. Wskazała również kwestie związane z opieką nad dziećmi do lat trzech.

Wieloletnia prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Joanna Krupska przyznała, że w Polsce rozwija się opieka instytucjonalna nad dziećmi. Wskazała na żłobki, program Maluch Plus. To odpowiada potrzebom części rodzin. Natomiast trzeba powiedzieć, że też duża część mam, ojców preferuje opiekę własną, rodzinną, czasami dziadków. Taka opieka jest sprawdzoną formą opieki i najbardziej naturalną, w której można powiedzieć bardzo ważne aspekty rozwoju dziecka się realizują" - powiedział Krupska.

Wyraziła jednocześnie nadzieję, że nowo zapowiedziane świadczenie będzie odpowiadało na potrzeby bardzo różnych wyborów rodzicielskich. "Mamy nadzieję, że ta opieka własna rodziców nad dzieckiem będzie mogła być równouprawniona z tą opieką, do której wszyscy dopłacamy w postaci budowy i utrzymywania żłobków" - powiedział Krupska.

Prezes Waszkiewicz wspomniał również o potrzebie reformy systemu podatkowego wskazując na konieczność zwrócenia uwagi na jej wpływ na małżeństwo. "Ważne, żeby ten system wspierał małżeństwo, żeby ono się +opłacało+" - powiedział. Wspomniał, że rozliczanie się rodziców samotnie wychowujących dzieci spowodowało, że rodzina z czwórką dzieci po rozwodzie zyskiwała kilka tysięcy złotych w stosunku do małżeństwa, które się nie rozwiodło, co spowodowało nową falę fikcyjnych rozwodów".

Na zakończenie panelu tytuł honorowy i statuetkę "Przyjaciel Dużych Rodzin 2021" otrzymał ekonomista prof. Łukasz Hart. Natomiast statuetkę "Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2021" otrzymała Grupa Eurocash S.A.

IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin zakończy się w niedzielę. Przebiega pod hasłem "Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość".