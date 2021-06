Chorwacja-Hiszpania: 8 goli, kuriozalna bramka, niesamowita pogoń  

Chorwaci wreszcie mogli liczyć na doping sporej grupy własnych kibiców, którzy z powodu obostrzeń sanitarnych nie mogli licznie wybrać się do Wielkiej Brytanii, gdzie zespół trenera Zlatko Dalica grał w fazie grupowej. W poniedziałek na trybunach stadionu Parken zasiadło ok. ośmiu tysięcy Chorwatów.

Zespół wicemistrzów świata był natomiast osłabiony brakiem pauzującego za kartki Dejana Lovrena i zakażonego koronawirusem Ivana Perisica. Po raz drugi w podstawowym składzie znalazł się obrońca Legii Warszawa Josip Juranovic.

Szkoleniowiec Hiszpanów Luis Enrique z kolei dał tym razem szansę obrońcy Jose Gai, który zastąpił Jordiego Albę. W ataku trójkę stworzyli natomiast Ferran Torres, Alvaro Morata i Pablo Sarabia.

Pierwsze fragmenty dla Hiszpanów, ale bez większego zagrożenia dla Dominika Livakovica, choć Sarabia trafił w boczną siatkę. W 16. minucie świetnie wbiegł w pole karne Koke, ale przegrał pojedynek oko w oko z chorwackim bramkarzem.

Gdy wydawało się, że przewaga mistrzów kontynentu z 1964, 2008 i 2012 roku może wkrótce przynieść efekt, prowadzenie objęli Chorwaci.

A gol padł kuriozalny, będący przeciwieństwem choćby pięknego uderzenia Czecha Patricka Schicka z niemal połowy boiska do szkockiej bramki. Tym razem Pedri spod środkowej linii wycofał piłkę do bramkarza, ale Unai Simon próbując ją przyjąć zrobił to na tyle niedokładnie, że potoczyła się wprost do siatki. Ostatecznie UEFA "swojaka" zapisała 18-letniemu pomocnikowi Barcelony. To już dziewiąte samobójcze trafienie w tym turnieju. W podobny sposób gola wbili sobie na spółkę Michał Żewłakow i Artur Boruc w spotkaniu eliminacji mundialu w 2009 roku w Belfaście.

Hiszpanie potrzebowali kilku minut, żeby się otrząsnąć, a Chorwaci, choć zaatakowali z większym rozmachem, nie wykorzystali konsternacji w szeregach rywali.

Po kilku chwilach obraz gry wrócił do normy z początku meczu i Hiszpanie znowu nadawali ton wydarzeniom na boisku. Wyrównali w 38. minucie, kiedy urządzili prawdziwy ostrzał chorwackiej bramki, uderzył m.in. Gaya, a wreszcie piłka trafiła do Sarabii, który potężnym kopnięciem nie dał szans Livakovicowi. Do przerwy 1:1.

Od początku drugiej odsłony dalej przeważali piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego. W 52. minucie po podaniu Torresa Sarabii zabrakło dokładności przy zgraniu piłki do środka pola karnego. Pięć minut później już wszystko przebiegło po ich myśli - Ferran Torres precyzyjnie podał na środek pola karnego, a wbiegający Cesar Azpiliqueta wyprzedził Josko Gvardiola i głową pokonał Livakovica. To pierwszy gol w drużynie narodowej 31-letniego obrońcy Chelsea Londyn.

Przegrywający Chorwaci musieli zmienić sposób gry, jeśli nie chcieli, by ostatnie pół godziny meczu było ich pożegnaniem z ME. W 67. minucie przedarł się lewą stroną Gvardiol, ale jego strzał obronił instynktownie Simon, odkupując część win za błąd z pierwszej połowy.

W 77. przy linii bocznej był opatrywany Gaya i na boisku zrobiło się trochę zamieszania, m.in. niektórzy piłarze podbiegli do trenerów po wskazówki. Po zejściu z boiska obrońcy Valencii, rozpoczynający rzutem wolnym Pau Torres posłał bardzo długie podanie po przekątnej na drugą stronę boiska, gdzie Ferran Torres wyprzedził Gvardiola, który jeszcze się poślizgnął, i w sytuacji sam na sam nie dał szans chorwackiemu bramkarzowi.

Chorwaci nie zamierzali rezygnować i rzucili się do ataku. W 85. minucie po raz kolejny w tym turnieju w roli głównej wystąpiła technologia. Tym razem jednak nie system VAR, ale goal-line. W zamieszaniu pod bramką Hiszpanii kilku zawodników z Bałkanów próbowało wbić piłkę do siatki, ale rywale wybijali. W pewnym momencie tę kanonadę przerwał turecki arbiter, który odgwizdał zdobycie gola i pokazał piłkarzom, że dostał sygnał na zegarek, iż piłka przekroczyła linię. Potwierdziły to powtórki telewizyjne. Bramkę zdobył rezerwowy Islav Orsic.

Ostatnie minuty regulaminowego i doliczonego przez sędziego czasu gry to desperackie ataki Chorwatów, które przyniosły efekt w postaci dogrywki. W akcji rezerwowych Orsic świetnie dośrodkował do Mario Pasalica, który strzałem głową wyrównał na 3:3. To czwarty taki rezultat w historii Euro, ale pierwszy w fazie pucharowej.

W dogrywce podbudowani przebiegiem ostatnich minut Chorwaci starali się pójść za ciosem, ale najpierw Orsic przestrzelił, a później Simon efektownie obronił strzał z bliska Andreja Kramarica.

Hiszpania niczym osłabiony, ale doświadczony bokser przeczekała kryzys schowana za podwójną gardą i w setnej minucie wyprowadziła cios - Dani Olmo dośrodkował w pole karne, piłka minęła źle ustawionego Josipa Brekalo, a Alvaro Morata zgrabnie ją opanował i huknął pod poprzeczkę nie do obrony.

Trzymając się terminologii bokserskiej trzy minuty później nastąpił nokaut - znowu podawał Olmo, a tym razem egzekutorem okazał się rezerwowy Mikel Oyarzabal. 3:5. Więcej goli w jednym meczu w historii mistrzostw Europy padło tylko w półfinale w 1960 roku, kiedy Francja uległa Jugosławii 4:5.

W ćwierćfinale Hiszpania zagra ze zwycięzcą spotkania Francji ze Szwajcarią.

Bramki: 1:0 Pedri Gonzalez (21-samobójcza), 1:1 Pablo Sarabia (38), 1:2 Cesar Azpilicueta (57-głową), 1:3 Ferran Torres (77), 2:3 Mislav Orsic (85), 3:3 Mario Pasalic (90+2-głową), 3:4 Alvaro Morata (100), 3:5 Mikel Oyarzabal (103).

Żółta kartka - Chorwacja: Marcelo Brozovic, Duje Caleta-Car.

Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja). Widzów 22 000.

Chorwacja: Dominik Livakovic - Josip Juranovic (74. Josip Brekalo), Domagoj Vida, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol - Nikola Vlasic (79. Mario Pasalic), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (79. Ante Budimir), Luka Modric (114. Luka Ivanusec), Ante Rebic (67. Mislav Orsic) - Bruno Petkovic (46. Andrej Kramaric).

Hiszpania: Unai Simon - Cesar Azpilicueta, Eric Garcia (72. Pau Torres), Aymeric Laporte, Jose Gaya (78. Jordi Alba) - Koke (78. Fabian Ruiz), Sergio Busquets (101. Rodri Hernandez), Pedri Gonzalez - Ferran Torres (88. Mikel Oyarzabal), Alvaro Morata, Pablo Sarabia (72. Dani Olmo).