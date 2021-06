Do końca września szczepienia przeciwko covid-19 na pewno będą bezpłatne - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie za wykonanie jednego szczepienia punkty szczepień otrzymują z NFZ 60 zł. W przypadku pełnego cyklu preparatem dwudawkowym

Według przedstawionych przez szefa resortu zdrowia prognoz możliwa czwarta fala zakażeń związana z wariantem delta może się zacząć w drugiej połowie sierpnia. Jeśli nastąpi wzrost zakażeń, obowiązek noszenia maseczek w zamkniętej przestrzeni będzie utrzymany we wrześniu.

Niedzielski na antenie Radia Plus zwrócił uwagę na podobieństwo przebiegu epidemii w Wielkiej Brytanii i Polsce. U nas rozwój epidemii jest bardzo podobny, tyle, że z kilkutygodniowym opóźnieniem:

- Teraz mamy apogeum zakażenia w Wielkiej Brytanii (...) U nas ewentualność pojawienia się tej czwartej fali to jest prawdopodobnie druga połowa sierpnia. Pod tym względem, jeśli ten przejściowy wzrost zachorowań miałby miejsce we wrześniu (...), to siłą rzeczy maseczki pozostaną tym obostrzeniem - zaznaczył.