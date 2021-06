Jasna Góra jako plan filmowy do nowego obrazu o kard. Wyszyńskim  

Jasna Góra jest dziś planem filmowym do nowego obrazu o kard. Stefanie Wyszyńskim. Film „Prorok” w reżyserii Michała Kondrata to historia Prymasa Tysiąclecia, niezachwianego w wierze i konsekwentnego w walce o miłość, godność i prawa każdego człowieka, upominającego się o prawa Kościoła i uciemiężonego Narodu.

Akcja filmu toczy się w latach 1956-1970. Poprzedza ją dynamiczny prolog, przedstawiający represje i okrucieństwa, jakich dopuszczały się władze stalinowskiej Polski wobec przedstawicieli Kościoła katolickiego, w tym Prymasa Wyszyńskiego.

- Tytuł filmu zaczerpnięty jest z kryptonimu akcji Służb Bezpieczeństwa przeciwko Prymasowi. Prymas był inwigilowany cały czas, ale w 1963r. to się nasiliło, otworzono przeciwko niemu akcję „Prorok”, która polegała na tym, że kilkudziesięciu agentów śledziło każdy krok kardynała, wprowadzono osoby do najbliższego jego otoczenia - wyjaśnia tytuł filmu, reżyser. Podkreśla, że „mimo tak mocnej inwigilacji na Prymasa do śmierci nie znaleziono niczego, co mogłoby go skompromitować”.

Film „Prorok” ukazać ma publiczności nieznane wątki z życia kard. Wyszyńskiego na tle ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń historycznych, takich jak obchody milenijne czy wydarzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 r.

I właśnie sceny milenijne z maja 1966 kręcone są na Jasnej Górze.

- Bez tego miejsca nie udałoby się tej historii opowiedzieć - podkreśla aktor Sławomir Grzymkowski, wcielający się w rolę Prymasa Wyszyńskiego.

- Nie tylko autentyczna scenografia, która tutaj jest, ale też to wymodlone miejsce, to jest niezwykły czas. Dostaliśmy tutaj nowych skrzydeł, to jest coś wspaniałego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym te wydarzenia się rozgrywały - mówi aktor. Dodaje, że spotkanie z kard. Wyszyńskim jest duchową podróżą.

„Istnieją wciąż nieznane wątki z życia Stefana Wyszyńskiego i znajdą się one w filmie. Zostały pozyskane z materiałów, które nie są jeszcze publicznie wydane. Osoby, które bardzo dobrze znają życie Prymasa mogą być zaskoczone” - twierdzi reżyser filmu „Prorok” Michał Kondrat.

To pierwszy fabularny obraz tego twórcy. Wcześniejsze filmy „Czyściec”, „Miłość i Miłosierdzie” czy „Dwie korony” to fabularyzowane dokumenty.

Scenariusz do filmu napisały: Katarzyna Bogucka, Karolina Słyk, Joanna Dudek-Ławecka.

W obsadzie: Sławomir Grzymkowski (jako kard. Stefan Wyszyński), Tomasz Sapryk (jako Zenon Kliszko), Adam Ferency (jako Gomułka), Katarzyna Zawadzka (jako Magda), Michał Meyer (jako Janek), Marcin Troński (jako Cyrankiewicz), Małgorzata Buczkowska-Szlenkier (jako Maria Okońska), Karolina Bruchnicka (jako Kazia).

„Prorok” upamiętniający Prymasa Tysiąclecia z okazji jego zbliżającej się beatyfikacji ma być gotowy późną jesienią.