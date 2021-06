Pierwsze bliźniaki od 40 lat

Chodzi o parę słoni, samca i samicę, o której informuje Kenya Wildlife Service. Po raz ostatni bliźniacza para urodziła się na terenie parku w 1980 r. Pracownicy parku zwracają uwagę, że „to bardzo wyjątkowy scenariusz pod względem ochrony, szczególnie w populacji słoni”.

Zwierzęta pozostają pod monitoringiem i weterynaryjnym nadzorem, zwłaszcza, że u jednego z noworodków zauważono ranę na grzbiecie, która według ekologów stale się goi.

Kenijski Park Narodowy Amboseli znajduje się tuż obok Kilimandżaro i jest popularną atrakcją turystyczną ze względu na ogromną liczbę słoni. W parku jest około 1600 słoni, które są pogrupowane w 58 rodzin. Każda rodzina posiada dwuliterowy kod służący do identyfikacji np. AA, AB, CA. Również imię każdego członka rodziny zaczyna się od pierwszej litery rodzinnej.

"Mówiąc o rodzinie, to składa się ona "kuzynostwa" i starszych samic. Siostrzane samice trzymają się razem do końca życia, a najstarsza samica jest szefową rodziny. "Ojca" nie ma. Samce opuszczają rodziny w wieku ok. dziesięciu, piętnastu lat ” - wyjaśnia Norah Njiraini z Amboseli Trust for Elephants

Ciąża słonia może trwać około 22 miesięcy. Aktualne bliźniaki urodziły pod koniec maja, okresie w pory deszczowej. Ich matka o imieniu Paru, należy do rodziny PA. To stado liczące 40 osobników. W 2017 roku 10 młodych słoni padło na terenie parku wskutek suszy. Dlatego niedawne narodziny bliźniąt są uważane za świetną wiadomość.

Strażnicy parku wprowadzili środki, aby zapewnić słoniom bezpieczeństwo. Park Narodowy Amboseli podjął również kroki w celu ograniczenia przypadków kłusownictwa, angażując 300 skautów z lokalnej społeczności, którzy pomagają strażnikom w pilnowaniu słoni.

Kenya Wildlife Service przeprowadziła niedawno spis słoni z powietrza. Dane mają również pomóc w łagodzeniu napięć pomiędzy ludźmi a dziką przyrodą, gdyż kiedy zwierzęta opuszczają tereny parku, dochodzi do wielu interakcji człowiek-przyroda.

