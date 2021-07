W Taizé wznowiono spotkania młodych  

We współpracy z władzami wdrożono protokół sanitarny, aby zapewnić przestrzeganie „gestów barier” przez wszystkich (http://www.taize.fr/fr_article28137.html). Dzięki temu co tydzień kilkaset osób będzie mogło uczestniczyć w proponowanych zajęciach: wspólne modlitwy, dzielenie się w małych grupach, warsztaty tematyczne, zadania praktyczne.

Wśród wydarzeń charakterystycznych dla tegorocznego programu należy wymienić w szczególności:

- od 15 do 18 lipca czwarte spotkanie przyjaźni między młodymi chrześcijanami i muzułmanami z udziałem zwierzchników obu religii

- od 22 do 29 sierpnia specjalny program dedykowany dorosłym młodym ludziom w wieku od 18 do 35 lat, wokół tematu zaproponowanego do refleksji przez brata Aloisa na rok 2021: „Mieć nadzieję w porę i nie w porę”

- w każdą sobotę po południu z Taizé będą transmitowane warsztaty tematyczne. Poruszane tematy i lista prelegentów są publikowane w Internecie na stronie (http://www.taize.fr/fr_article31895.html).

Ponadto modlitwa wieczorna jest transmitowana na żywo codziennie na stronie Taizé, a wideo z sobotniej modlitwy wieczornej na żywo na kanale YouTube Taizé (www.taize.fr/fr_article28226.html)

W ostatnich miesiącach bracia opracowali nowe produkty, takie jak ciastka „Carrés de Taizé” lub własnoręcznie konfekcjonowane herbaty ziołowe, które można kupić w sali wystawowej w Taizé oraz w sprzedaży internetowej (https: // shop.taize.fr/ fr/).

W porozumieniu z Taizé biuro podróży MARGO TRAVEL organizuje przez całe lato cotygodniowe autokarowe przejazdy wahadłowe Wrocław – Taizé – Wrocław. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.taize.fr/pl_article443.html ; rezerwacje http://jedziemydotaize.pl