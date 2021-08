"Każdy Białorusin, który może stać się celem przestępstwa w związku ze swoim publicznym politycznym stanowiskiem, ma otrzymać specjalną i wiarygodną ochronę. SBU i MSW powinny opracować precyzyjny algorytm oceny możliwego ryzyka oraz system odpowiedzi na te ryzyka, by usunąć wszelkie zagrożenia dla ludzi" - podkreślił Zełenski.

Jak dodano w komunikacie, na razie utworzono listę białoruskich obywateli, w sprawie których już zaczęto odpowiednie działania w ramach oceny ryzyka i ochrony.

Decyzja ta została podjęta w związku z otrzymaniem przez organy ścigania informacji na temat możliwych zagrożeń dla szeregu białoruskich aktywistów oraz w związku z tragiczną śmiercią białoruskiego aktywisty Witala Szyszoua - wskazano.

Zełenski oczekuje wszechstronnego zbadania wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz szybkiego i pełnego sprawdzenia informacji.

Powieszone ciało 26-letniego szefa Białoruskiego Domu na Ukrainie znaleziono w jednym z kijowskich parków we wtorek rano. Ukraińska policja przekazała, że jako dwie główne potencjalne przyczyny śmierci Białorusina śledczy badają samobójstwo i zabójstwo upozorowane na samobójstwo. Na jego ciele były zadrapania świadczące - według ekspertów - o upadku. Szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko powiedział, że nie ma informacji o tym, by aktywista był śledzony przed śmiercią. Szyszou nie zwracał się też w tej sprawie do policji - dodał. Bliscy Szyszoua deklarują, że nie wierzą w to, że odebrał sobie życie.

Według Białoruskiego Domu na Ukrainie Szyszou był śledzony, o czym poinformowano policję. "Również niejednokrotnie ostrzegały nas zarówno miejscowe źródła, jak i swoi ludzie na Białorusi o różnorakich prowokacjach, łącznie z porwaniami i likwidacją" - podkreślono.