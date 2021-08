14-latek utonął ratując żeglarzy  

We wtorek na rzece Pisa (warmińsko-mazurskie) doszło do dramatu, w którym zginął 14-letni chłopiec. Załoga żaglówki zahaczyła o linię wysokiego napięcia, a poparzeni prądem żeglarze wpadli do wody. Ratujący ich chłopiec sam prawdopodobnie został porażony prądem.