W ciągu 10 dni na Jasną Górę dotarło 39 tys. pieszych pielgrzymów  

W niedzielę przed południem na Jasnej Górze rozpoczną się główne uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w tym roku będące również modlitewnym dziękczynieniem za VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie w 30. rocznicę tego wydarzenia. W przededniu święta, kiedy do Częstochowy w pieszych pielgrzymkach weszło kilkanaście tysięcy pątników, przypadła kulminacja szczytu pielgrzymkowego.

Zgodnie z ogłoszoną przez biuro prasowe @JasnaGóraNews statystyką pielgrzymkową, większość pątników (ok. 39 tys.) dotarła do Częstochowy między 5 a 14 sierpnia. To ponad 80 proc. spośród 48,7 tys. wszystkich pieszych pielgrzymów, którzy w tym roku przyszli do sanktuarium. Ogółem od 22 maja przybyły tu 133 piesze pielgrzymki, z czego 63 od 5 sierpnia do połowy tego miesiąca.

W ubiegłym roku, z powodu pandemii piesze pielgrzymki wędrowały do Częstochowy w systemie sztafetowym, w niewielkich grupach lub w formie reprezentacji kapłanów. W tym roku większość pielgrzymek zorganizowano w tradycyjnej formule, jednak - jak zapewniają organizatorzy - zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ze statystyk wynika, że mimo wznowienia ruchu pielgrzymkowego, w tym roku liczba pieszych pielgrzymów nadal jest znacząco mniejsza niż w 2019 r., kiedy - na rok przed początkiem pandemii - od 12 maja do 14 sierpnia do Częstochowy przybyły 182 piesze pielgrzymki, a w nich 86 tys. pątników; w tym między 1 a 14 sierpnia 2019 r. pieszych pielgrzymek było 64, a ich uczestników ok. 70 tys.

Oprócz pieszych, w tym na Jasną Górę przybyło także 185 pielgrzymek rowerowych, a w nich blisko 5,3 tys. osób. Natomiast w 13 pielgrzymkach biegowych do połowy sierpnia przybiegło ponad 380 osób. Przybyła też jedna pielgrzymka konna, a w niej 28 jeźdźców.

Dominują jednak pielgrzymki piesze. Najliczniejszą z nich - około 3,5-tysięczną - była 310. Warszawska Pielgrzymka Piesza, która weszła do sanktuarium w sobotę po południu. To jedna z kilku pielgrzymek, wyruszających na Jasną Górę ze stolicy.

Obok warszawskiej, najliczniejsze - jak dotychczas - w tym roku piesze pielgrzymki to 43. Pielgrzymka Radomska (blisko 3,3 tys. osób), 41. Pielgrzymka Krakowska (3 tys.), 44. Pielgrzymka Rzeszowska (2,7 tys.), 41. Pielgrzymka Podlaska (ponad 2 tys.) oraz 43. Pielgrzymka Lubelska (2 tys.).

Najdłuższą trasę na Jasną Górę przeszły: 40. Pielgrzymka Kaszubska, wyruszająca z Helu (638 km w 19 dni), 37. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska (grupy z Pustkowa - 615 km w 20 dni, ze Świnoujścia - 625 km w 19 dni) oraz 29. Pielgrzymka Ełcka, w ramach której grupa z Suwałk przeszła 560 km w 17 dni.

W sierpniu do sanktuarium przybędą jeszcze piesze pielgrzymki zdążające na Jasną Górę na obchodzoną 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.