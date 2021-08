Papież: Zaszczepienie się przeciwko Covid-19 jest aktem miłości  

Zaszczepienie się przeciwko Covid-19 jest "aktem miłości"- powiedział papież Franciszek w przesłaniu wideo do narodów. Przyłączył się do wielkiej kampanii amerykańskiej organizacji pozarządowej Ad Council, która zachęca do szczepień i krzewi zaufanie do nich.

W kampanii pod hasłem "It's up to You" (To zależy od Ciebie) uczestniczą też eksperci i znane osobistości ze świata polityki, wśród nich byli prezydenci USA: Barack Obama, George W.Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter.

W orędziu rozpowszechnionym przez Watykan w środę papież oświadczył: "W braterskim duchu przyłączam się do tego przesłania nadziei na bardziej świetlaną przyszłość".

"Dzięki Bogu i pracy wielu, mamy dzisiaj szczepionki chroniące nas przed Covid-19. Dają one nadzieję na położenie kresu pandemii, ale tylko wtedy, gdy będą dostępne dla wszystkich i jeśli będziemy ze sobą współpracować"- stwierdził Franciszek.

Podkreślił następnie: "Zaszczepienie się szczepionkami zaaprobowanymi przez kompetentne władze jest aktem miłości. I przyczynienie się do tego, by większość osób zaszczepiło się jest aktem miłości; miłości do siebie samych, do rodziny i przyjaciół, miłości do wszystkich narodów".

Zdaniem papieża "jest również miłość społeczna i miłość polityczna", jest ona "powszechna" i pełna osobistych gestów, zdolnych do tego, by przekształcić społeczeństwo i uczynić je lepszym.

"Zaszczepienie się jest prostym, ale głębokim sposobem krzewienia dobra wspólnego i opiekowaniem się sobą nawzajem, zwłaszcza najsłabszymi. Proszę Boga o to, by każdy mógł dodać swoje małe ziarenko piasku, swój mały gest miłości"- podkreślił Franciszek dodając: "Choć jest on mały, miłość jest zawsze wielka".

Papież zaapelował o to, by takimi małymi gestami wnieść wkład na rzecz "lepszej przyszłości".

Razem z Franciszkiem do kampanii na rzecz rozbudzenia zaufania do szczepień przyłączyło się sześciu dostojników Kościoła katolickiego: arcybiskup Jose Horacio Gomez Velasco z Los Angeles w USA, kardynałowie Carlos Aguiar Retes z Meksyku, Oscar Rodríguez Maradiaga z Hondurasu, Claudio Hummes z Brazylii, Gregorio Rosa Chavez z Salwadoru i arcybiskup Hector Miguel Cabrejos Vidarte z Peru.