Pogarsza się stan kardynała Raymonda Burke'a  

Kilka dni temu o swojej chorobie kard. Burke poinformował za pośrednictwem Twittera.

„Pragnę poinformować, że ostatnio przeprowadzono u mnie test na obecność wirusa COVID-19. Dzięki Bogu, odpoczywam spokojnie i jestem pod doskonałą opieką medyczną. Proszę, módlcie się za mnie, w okresie gdy rozpoczynam mój powrót do zdrowia. Ufajmy w Opatrzność Bożą. Niech Bóg was błogosławi" - napisał na Twitterze amerykański purpurat kurialny.

Praised be Jesus Christ! I wish to inform you that I have recently tested positive for the COVID-19 virus. Thanks be to God, I am resting comfortably and receiving excellent medical care. Please pray for me as I begin my recovery. Let us trust in Divine Providence. God bless you.