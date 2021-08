Bp Cipolla: Freski Giotta przekazują Ewangelię językiem sztuki  

Biskup Claudio Cipolla uważa, że piękno samo w sobie „ewangelizuje”. Stanowi szczególną drogę budzenia duchowej wrażliwości. Decyzja UNESCO zachęca do docenienia darów, które otrzymaliśmy w przeszłości. „Z dialogu Kościoła z ludzkością dawnych czasów płynie wielka nauka dla współczesności. Przypomina nam, że również nasze czasy nie są pozbawione oddziaływania Ewangelii, która przenika do nas poprzez dzieła artystyczne” – mówi Radiu Watykańskiemu bp Cipolla.

„Uważam, że te dzieła sztuki niosą przesłanie Ewangelii. Jest ona głoszona dzisiaj poprzez tych, którzy nas poprzedzili. Nie tylko przez samych artystów, ale także przez tych, którzy ich inspirowali. To jest orędzie, które nieustannie rozbrzmiewa. To jest przesłanie przekazywane tym, którzy nie posiadają wrażliwości duchowej i obca im jest wrażliwość religijna i chrześcijańska. Ten kto nie jest wierzący, kto przybywa z innej części naszego świata, kto nie podziela tej samej wrażliwości chrześcijańskiej pozostaje zachwycony tym, co widzi – podkreślił w rozmowie z papieską rozgłośnią bp Cipolla. – To jest wspaniała okazja do obudzenia wrażliwości duchowej w sercu człowieka. To sprzyjająca chwila, aby przekazać słowo, które nie posiada jedynie wymiaru artystycznego, ale również wymiar ludzki i duchowy.“