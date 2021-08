RPA: Kampania dla wzmocnienia małżeństwa i rodziny  

Miejscowy episkopat, w nawiązaniu do adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka Amoris laetitia, przypomina, że „żadna rodzina nie jest rzeczywistością doskonałą, zaprogramowaną raz na zawsze, ale wymaga stopniowego wzrostu swojej zdolności do miłości”. Biskupi podkreślają, że „choć dane dotyczące poziomu życia małżeńskiego i rodzinnego nie napawają optymizmem, istnieją związki małżeńskie i ogniska rodzinne, które stanowią świetlany przykład nadziei na to, co można osiągnąć, pomimo napotykanych problemów i wyzwań”. Swą myśl biskupi kierują następnie ku małżeństwom, które uważane są za zakończone lub przeżywają poważne kryzysy, a także ku rodzinom w ogóle. Wskazują, że również osoby zaręczone, żyjące w małżeństwie, rozwiedzione i owdowiałe są zaproszone do wzięcia udziału w tej inicjatywie, aby otrzymać właściwe ukierunkowanie duchowe służące wzmocnieniu oraz uzdrowieniu swoich związków i rodzin.

Kampania na rzecz małżeństwa i rodziny będzie obejmowała takie tematy jak: Boży cel dla małżeństwa; wybór właściwego małżonka; małżeństwo jako sakramentalny związek mężczyzny i kobiety; znaczenie liturgicznej celebracji ślubu; prokreacja i wychowanie dzieci; pojednanie w życiu małżeńskim oraz zrozumienie pojęcie „na zawsze”.

W Republice Południowej Afryki toczy się obecnie ożywiona debata na temat nowej ustawy o małżeństwie. W rzeczywistości w kraju współistnieją różne modele małżeństwa: z jednej strony małżeństwa cywilne, a z drugiej małżeństwa zwyczajowe, które różnią się w zależności od wspólnot etnicznych i które stanowią około 3 proc. wszystkich małżeństw. Podczas gdy małżeństwo cywilne jest zawsze i tylko między dwiema osobami, małżeństwa zwyczajowe niektórych wspólnot uznają możliwość poligamii. Omawiany projekt ustawy, który ma być poddany pod głosowanie w parlamencie w 2024 roku, ma również na celu wprowadzenie poliandrii (kiedy kobieta ma więcej niż jednego męża jednocześnie).

Rząd przystąpił między innymi do opracowania projektu proponowanego aktu prawnego w formie tak zwanej „Zielonej Księgi”. Opublikowany w maju, zebrał spostrzeżenia i komentarze różnych grup obywatelskich, przywódców tradycyjnych i religijnych, z których wynika, że „małżeństwo jest instytucją, która powinna być dostępna dla wszystkich, niezależnie od płci”. Jest to kwestia, co do której biskupi wyrazili swoje zaniepokojenie podczas ostatniej sesji plenarnej, jaka odbyła się na początku sierpnia.