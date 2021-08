W wigilię uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej do Sanktuarium przybywają kolejne pielgrzymki – piesze, rowerowe, a także rolkowa. Wejścia mniejszych grup, głównie, z metropolii częstochowskiej trwają od rana. Najliczniejszy udział pielgrzymów, choć w sztafecie, zanotowała Piesza Pielgrzymka Tarnowska.

Pątnicy Praskiej Pielgrzymki Pomocników Maryi Matki Kościoła zgłębiali tematykę związaną z ochroną życia. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele ruchów pro-life. Towarzyszyło im rota z Jasnogórskich Ślubów Narodu: „Stać na straży życia”.

Pomocnicy Maryi Matki Kościoła to ruch maryjny, który powstał z inspiracji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. – Ta pielgrzymka miała w tym roku wyjątkowa atmosferę, bo dzieliliśmy radość z beatyfikacji Prymasa. Chcemy jak on miłować Maryję, naród, siebie nawzajem. Dążyć do zgody w duchu jego myśli i pragnienia serca – mówił o. Paweł Opioła, kombonianin.

Pątnicy już na początku drogi do Częstochowy przechodzili obok parafii we Wrociszewie, gdzie organistą był ojciec Prymasa, a delegacja pielgrzymki odwiedziła grób rodziny Wyszyńskich.

- To jest ogromne wzmocnienie całej wspólnoty diecezjalnej – mówił o pielgrzymce bp Romuald Kamiński. Ordynariusz diec. warszawsko praskiej powitał pątników na Jasnej Górze, dziękując im za modlitwę. Wśród intencji były te o odrodzenie wiary, o jedność w społeczeństwie. - Potrzeba nam pokorniejszego spojrzenia na wszystko to, co dzieje się w świecie, aby móc przytomniej spojrzeć na drogi ludzkie – mówi bp Kamiński.

Praska Pielgrzymka Piesza jest pierwszą i najstarszą pielgrzymką, która wyruszyła z Warszawy Pragi już rok po złożeniu ślubów przez króla Jana Kazimierza w 1657 r. Aż do 1917 r. pątnicy pielgrzymowali na Jasną Górę, by dziękować za ocalenie narodu. Pielgrzymka została wznowiona w 1984 r., a w tym roku Pomocnicy Matki Kościoła przybyli po raz trzydziesty ósmy.

Pielgrzymi z Zagłębia zgłębiali temat Eucharystii w świetle nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego.

Także o tym, że „Eucharystia daje życie” uczyli się w drodze pielgrzymi tarnowscy. W sztafecie uczestniczyło prawie 8,2 tys. pątników, a 10 tys. duchowo.

- Piesza Pielgrzymka pokazuje, że dzięki temu, że ludzie dali się zaprosić rzeczywiście spotkali Chrystusa na Eucharystii spotkali siebie w czasie pielgrzymki nawet jeżeli szli tylko przez jeden dzień – mówił dyrektor tarnowskiej pielgrzymki ks. Zbigniew Szostak. - Przekonaliśmy się, że wszystkie metody online są potrzebne, ale tak naprawdę potrzebujemy rzeczywistego, realnego z Jezusem, ale też i odkrywając potrzebę bycia we wspólnocie.

Paulini z kolei przyprowadzili z diec. kaliskiej 282. Wieruszowską Pielgrzymkę Pieszą. To jedna z tych sierpniowych pielgrzymek, które po uroczystościach odpustowych także pieszo wracają do domów. Pauliński klasztor w Wieruszowie słynny jest także dzięki osobie bohaterskiego obrońcy Jasnej Góry z czasów „potopu szwedzkiego”. Klasztor ten odwiedzał ł ojciec Augustyn Kordecki, Podczas jednej z wizytacji zachorował i 20 marca 1673 r. zmarł właśnie w wieruszowskim klasztorze.

Z paulińskiej parafii św. Stanisława w Wielgomłynach dotarła także 34. Pielgrzymka Piesza Dekanatu Kodrąb. O. Euzebiusz Grądalski charakteryzuje ją jako grupę „o wielkim sercu, pomocnych dłoniach i super poczuciu humoru”.

Choć mówią o nich – nietypowa pielgrzymka – jej uczestnicy czują się zadomowieni w pielgrzymowaniu na Jasna Górę. Od prawie 20 lat pielgrzymi na rolkach z warszawskiego Bemowa pokonują w 270 km. W tym roku przyjechało ponad 54 osoby.

Oddanie czci Matce Bożej, przedstawienie Jej osobistych próśb i podziękowań, modlitwa o ustanie pandemii oraz podtrzymywanie „świętego zwyczaju” wędrowania do Maryi, to tylko niektóre motywacje pielgrzymów, którzy przychodzą na Jasną Górę.

Jutro główne uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

Suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski odprawiona zostanie o godz. 11.00. Mszy św. przewodniczył będzie Prymas Polski, abp Wojciech Polak. W jej trakcie ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.