Zorganizowanie i pracowitość to przesłanie prymasa do młodych  

Wznowienie książki ukazało się nakładem wydawnictwa Stacja7, pod patronatem archidiecezji warszawskiej.

Poza pierwotną treścią (wydaną w roku 2011 przez wydawnictwo Znak) zawiera oryginalny suplement - ponadczasową "rozmowę z prymasem", w której pytania zadają czytelnicy portalu Stacja7.pl, a odpowiedzi - opracowanych przez Pawła Zuchniewicza na podstawie fragmentów różnych pism - "udziela" sam kard. Stefan Wyszyński.

Zarówno pierwotna treść książki, jak i dodatek współtworzony z młodymi użytkownikami portalu Stacja7.pl, stanowią wartościowe i unikatowe w formie materiały służące zapoznaniu się z nauką Prymasa Tysiąclecia przez ludzi młodych.

- Walor tej książki polega na tym, że od początku do końca mówi o prymasie takim językiem, którego się chce słuchać - powiedział podczas prezentacji kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Dodał, że książka ukazuje postać prymasa jako "normalnego człowieka”, przez co widać, jak jego świętość była zakorzeniona w jego życiu i całej działalności. - I to jest, moim zdaniem, ogromna wartość tej książki - powiedział kardynał.

Odpowiadając na pytanie o przesłanie dla młodych, kard. Nycz wskazał zorganizowanie i pracowitość. - To był człowiek, który wiedział, co chce osiągnąć, jakie ma zadania, i umiał to rozkładać w czasie tak, żeby żadnej minuty tego czasu nie marnować - wyjaśnił kard. Nycz, dodając, że wśród licznych zadań wynikających z posługi biskupiej i bycia prymasem zawsze znajdował czas na kontakt z Bogiem. - Dla młodych może być wzorem dbania o życie modlitwy i tego, jak zachęcać do tego innych ludzi - powiedział.