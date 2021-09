AmpFutbol: Polska wygrywa 3:0 z Ukrainą na otwarcie Euro  

Ampfutbol to odmiana piłki nożnej rozgrywana przez piłkarzy po amputacjach. Mecze są krótsze, tempo bardzo szybkie, a gra widowiskowa.

W spotkaniu w Ukrainą bramki dla Polski zdobyli Krystian Kapłon i Bartosz Łastowski (dwa trafienia). Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Na stadionie Cracovii Biało-Czerwonych dopingowało ponad 6 tysięcy kibiców.

Kolejne grupowe mecze Polacy zagrają na stadionie Prądniczanki. 14 września o 18:00 zmierzą się z Izraelem, a dzień później na tym samym stadionie zagrają z Hiszpanami.

Polska na poprzednich Mistrzostwach Europy w ampfutbolu rozgrywanych w 2017 r. w Turcji zajęła wysokie, trzecie miejsce, a Bartosz Łastowski był najskuteczniejszym strzelcem turnieju.

ME Amp Futbol Kraków 2021 to turniej, w którym o zwycięstwo walczy 14 reprezentacji narodowych. W ciągu 8 dni naszych reprezentantów czeka aż 8 spotkań. Reprezentacja Polski jest stawiana – obok Turcji, Anglii i Rosji – w gronie faworytów Mistrzostw.

Ambasadorem ampfutbolowego EURO jest Robert Lewandowski. – Kiedy pojawił się pomysł, by wspomagać drużynę amfutbolu, to zaangażowałem się w tę ideę, a gdy pierwszy raz zobaczyłem chłopaków na boisku, to natychmiast skradli moje serce. Pokazują, że niezależnie od tego, jakie przeciwności losu mogą spotkać w życiu każdego z nas, to nigdy nie można się poddawać, ale warto wierzyć w swoje marzenia – mówi kapitan reprezentacji Polski dla portalu ampeuroeu.