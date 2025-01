Jak poinformowano w informacji opisującej badanie, 37 proc. Polaków doświadczyło wyłudzenia danych osobowych lub jego próby za pośrednictwem telefonu. 47 proc. osób z tej grupy doświadczyło tego za pośrednictwem e-maila, a 40 proc. poprzez SMS-a. Ponadto 37 proc. respondentów zetknęło się z wyłudzeniem lub próbą wyłudzenia danych w czasie rozmowy telefonicznej, a 34 proc. spotkało się z tym na fałszywych stronach internetowych lub wiadomościach wysyłanych na komunikatorach.

Przekazano również, że w przypadku respondentów z grupy wiekowej 18-24 lata wyłudzenia danych osobowych lub jego próby doświadczyło za pośrednictwem SMS-a 54 proc. badanych, 48 proc. spotkało się z takim zagrożeniem poprzez e-maila, a 27 proc. przy okazji rozmowy telefonicznej.

"To tym bardziej niepokojące, że 41 proc. młodych osób w wieku 18-24 lata ocenia poziom swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa danych osobowych jako wysoki lub bardzo wysoki. To najwyższy odsetek spośród wszystkich grup wiekowych. Ale równocześnie 16 proc. respondentów z pokolenia Z przyznało, że osobiście doświadczyło kradzieży danych. W rezultacie ich wiedza okazała się niewystarczająca" - ocenił ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd, cytowany w informacji.

W publikacji poinformowano również, że łącznie konsumenci są winni operatorom 497,7 mln zł, a aktualnie w Krajowym Rejestrze Długów figuruje 173,8 tys. dłużników będących osobami fizycznymi. Ich średnie zadłużenie wynosi 2,9 tys. zł. Jak przekazał prezes KRD Adam Łącki, najmniejszy problem z terminowym regulowaniem opłat za internet czy telefon mają młode osoby w wieku 18-25 lat.

"Obecnie w naszej bazie jest wpisanych 14,6 tys. dłużników z tej grupy wiekowej, których długi wynoszą 47,2 mln zł. Jednak należy pamiętać, że jednocześnie przedstawicieli pokolenia Z wyróżnia najwyższe średnie zadłużenie, więc w kolejnych latach ich zaległości mogą znacznie wzrosnąć. Natomiast obecnie blisko trzykrotnie więcej do oddania operatorom telekomunikacyjnym mają konsumenci w średnim wieku (36-45 lat), których długi przekraczają 141 mln zł. Warto podkreślić fakt, że im wyższy wiek, tym mniejsze średnie zadłużenie" - poinformował Łącki, cytowany w publikacji.

W informacji przekazano też, że problem z terminowym płaceniem rachunków mają częściej mężczyźni, których długi wobec operatorów telekomunikacyjnych wynoszą 294 mln zł. W przypadku kobiet zadłużenie to wynosi 203,7 mln zł. W gronie dłużników dominują też osoby ze średnich miast liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców, którzy są winni wierzycielom 182,5 mln zł. Dodano, że najwięcej do oddania operatorom komórkowym mają konsumenci z województwa śląskiego, których zadłużenie wynosi 71 mln zł.

Badanie na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów zostało przeprowadzone w październiku 2024 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1,5 tys. dorosłych Polaków przez IMAS International. (PAP)

bpk/ drag/