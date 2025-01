Betlejem: Przygaszona radość z narodzenia Chrystusa  

Podczas ingresu do Betlejem kard. Pierbattista Pizzaballa wspomniał o swojej wizycie w Gazie i zaapelował do wiernych, aby przykład odwagi tamtejszych chrześcijan był wzorem do niesienia nadziei mimo smutku z powodu rozlewu krwi i cierpienia.

Zwierzchnik wspólnoty katolickiej w swojej homilii podczas Pasterki nawiązał do niesprzyjających warunków przeżywania Bożego Narodzenia przez chrześcijan w Ziemi Świętej, a zwracając się do wiernych z Betlejem, powiedział: „Najważniejszy dzień dla was ponownie przebiega pod znakiem znużenia i oczekiwania na lepsze dni. Mówię wam: odwagi! Nie możemy tracić nadziei. Bóg nigdy nas nie opuszcza. Odwagi! Niech to samo orędzie pokoju, które rozbrzmiało tutaj dwa tysiące lat temu – życzył Patriarcha – ponownie zostanie ogłoszone dzisiaj całemu światu!”

W uroczystej Pasterce odprawionej w kościele p.w. św. Katarzyny przylegającej do bazyliki Narodzenia uczestniczyło około tysiąca wiernych i 80 kapłanów, głównie przebywających w Ziemi Świętej. Uczestniczyła w niej także delegacja Niezależnych Władz Autonomii Palestyńskiej oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym liczna grupa polskich dyplomatów.

Celebracja betlejemskiej pasterki zakończyła się procesją z figurką Dzieciątka Jezus do Groty Narodzenia, która zostanie w tradycyjnym miejscu żłóbka do uroczystości Objawienia Pańskiego. W Grocie Narodzenia Pańskiego przez cały dzień były sprawowane Msze święte, łącząc historyczne objawienie się Boga z Jego sakramentalną obecnością we wspólnocie Kościoła.