6 tysięcy kopii YOUCAT w suahili  

Katechizm dla młodzieży, gdzie podstawowe elementy wiary katolickiej zostały podsumowane w krótkim i łatwo zrozumiałym stylu, dostępny jest obecnie w 58 językach.

Na język swahili został przetłumaczony przez zgromadzenie sióstr św. Pawła. Suahili, jest używany przez ponad 90 milionów ludzi, w 13 krajach afrykańskich, w rejonie Wielkich Jezior, wschodniej i południowej części kontynentu.

Tłumaczenie zostało ostatecznie ukończone pod koniec 2019 roku. Jednak działania promujące YOUCAT, jakie zamierzały podjąć siostry, zostały sparaliżowane pandemią.

W planach były wizyty szkół, prezentacja publikacji uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zaplanowano spotkania młodzieży i wiele innych działań w ramach diecezjalnych apostolatów młodzieżowych.

Obecnie, gdy tylko sytuacja na to pozwala, siostry chcą wznowić prace nad projektem. YOUCAT okazuje się również szczególnie cenny w apostolacie więziennym.

Jak informuje siostra Olga Massango, jedna z paulistek, misjonarze posługujący wśród więźniów "byli zachwyceni tymi książkami i uznali je za bardzo pomocne dla naszych sióstr i braci w więzieniach (...) którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia".

Publikację 6000 egzemplarzy YOUCAT w suahili wsparła Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Posłuchaj pieśni w suahili:

BEST OF THE BEST CATHOLIC MUSIC OF 2020 LATEST TANZANIA