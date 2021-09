Kard. Bagnasco: Chcemy, aby imię Jezusa rozbrzmiewało w sercu Europy  

W krótkiej refleksji, kard. Angelo Bagnasco przypomniał, że zadania, jakie stoją przez biskupami Europy od czasów powstania Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w 1971 r. wyrastające z "głoszenia Chrystusa Zbawiciela umiłowanemu kontynentowi europejskiemu" nie straciły w międzyczasie na aktualności.

- Ta misja nie zmieniła się, a wręcz wzrosła wraz z epokowymi przemianami, jakie nastały w ciągu kilku dziesięcioleci, i w których jesteśmy zanurzeni wraz z naszymi narodami, pośród radości, nadziei, wyzwań i zmartwień" - mówił hierarcha. Jak podkreślał, wobec tych złożonych wyzwań, biskupi jako pasterze Kościoła nie odpowiadają "własną mądrością", ani nie polegają na "skutecznych organizacjach i środkach", opierających się na ludzkich siłach.

- Chcemy, aby imię Jezusa rozbrzmiewało w sercu Europy, imię, które się nie narzuca, ale które uwalnia i zbawia, które inspiruje dwa tysiące lat cywilizacji i piękna; chcemy posługiwać się Jego słowami "sine glossa", a nawet jeśli czasem musimy posługiwać się słowami ludzkimi, nie chcemy, aby kiedykolwiek straciły one piękny zapach Chrystusa - zapewnił Ojca Świętego, w imieniu biskupów Europy.

Kard. Bagnasco podziękował Ojcu Świętemu za towarzyszenie Kościołowi europejskiemu w tej misji. Przywołał też papieskie słowa z Mszy św. wieńczącej 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie, które przypomniały o centralnym miejscu Liturgii Słowa i Eucharystii w życiu Kościoła, a także o tym, że każda służba powinna nosić pieczęć eucharystyczną: z Eucharystii wynikać, do Ofiary Eucharystycznej się odnosić i w niej się wypełniać.

"Według tej samej logiki, Eucharystia uzdalnia nas do dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, z innymi religiami, z każdym człowiekiem dobrej woli, przy staraniach o to, by słuchać siebie nawzajem i mówić do siebie poprzez mądrość miłości i wiary, świadomi potrzeby pojednania w prawdzie Chrystusa pamięci i serca, tak, aby pokój wewnętrzny był źródłem pokoju ludów i narodów" - dodał, zapewniając, że 50-letnia historia nie powinna być podsumowywana rachunkami, czy sprawozdaniami, ale rachunkiem sumienia z wierności Chrystusowi. Podkreślił też znaczenie wyznania wiary, które na zakończenie Eucharystii biskupi Europy ponowią przy grobie św. Piotra Apostoła. "My również, naszymi ubogimi słowami, chcemy tymi słowami przyłączyć się do wyznania wiary św. Piotra i wznieść serca naszych ludów, naszych narodów, całego kontynentu, który znajduje swoją ojczyznę w Ewangelii Jezusa" - zapewnił.

Kard. Angelo Bagnasco, z powodu zarażenia koronawirusem, nie może wziąć udziału w obradach plearnych Rady Konferencji Biskupich Europy, które od czwartku do niedzieli odbywają się w Rzymie. Przygotowaną przez niego refleksję, adresowaną do Ojca Świętego i obecnych na obradach przewodniczących episkopatów krajów europejskich, odczytał na zakończenie inaugurującej obrady Mszy św. w Bazylice Watykańskiej prymas Anglii i Walii, kard. Vincent Nichols.