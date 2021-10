Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka  

Rekolekcje odbędą się 19-21 listopada 2021 roku w Domu Pielgrzyma przy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu k. Piły. Adresowane są do rodziców, którzy stracili dziecko lub kilkoro dzieci w różnych okolicznościach: w wyniku poronienia, martwego urodzenia, wypadku, choroby, samobójstwa czy zabójstwa.

- Takie doświadczenie zupełnie zmienia życie rodziców i domaga się szczególnej delikatności i szacunku - przekonują organizatorzy rekolekcji zauważając jednocześnie, że rodzice ci często są pozostawieni sami sobie z tą tragedią. Niektórzy z nich w cierpieniu tracą sens życia, wiarę i relacje, a pytanie "dlaczego?" dręczy ich codziennie.



Rekolekcje organizowane są po to, by mogli wspólnie z innymi rodzicami po stracie przeżyć żałobę, porozmawiać, podzielić się swoim bólem. To czas na modlitwę, rozmowy z psychologami i kapłanami.



Początek rekolekcji w piątek (19 listopada) o 17.00, a zakończenie w niedzielę o 14.00. W programie Msza św., konferencje, spotkania z psychologiem i kapłanem, rozmowy z innymi rodzicami po stracie dziecka. Na rekolekcje mogą przyjechać małżonkowie oraz osoby indywidualne. Mogą się na nie zgłaszać rodzice z całej Polski będący na różnym etapie żałoby.



Rekolekcje organizowane są przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej. Duszpasterzem jest o. Piotr Włodyga, benedyktyn, a w grupie rekolekcyjnej są także rodzice po stracie dziecka, psychologowie i księża.



Zapisy już ruszyły. Można się zgłaszać pod numerem telefonu 696 918 401 lub 501 211 002 lub mailowo na adres: rekolekcje.stratadziecka@gmail.com.