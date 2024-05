Bp Artur Ważny nowym biskupem sosnowieckim  

– Idę służyć. Tak mówi dzisiaj Ewangelia, żebyśmy szli służyć, tam, gdzie jest Jezus i tam, gdzie są ci, którzy szukają Go cały czas. I to posłanie z Ewangelii dzisiejszej jest dla mnie ważne i umacniające. Bez tego posłania po ludzku nie byłoby prosto, a kiedy tak na to patrzę, że to jest zaproszenie Jezusa, żeby za Nim kroczyć, wędrować, iść, to jest to wielka radość, nadzieja i umocnienie, że nie trzeba niczego się obawiać – mówił biskup Artur Ważny po ogłoszeniu papieskiej nominacji.

W diecezji sosnowieckiej są już księża pochodzący z diecezji tarnowskiej. – Tak. Słyszałem o tym, nawet znam jednego, który był na moim roczniku przez jakiś czas w seminarium, więc myślę, że będą mnie uczyli nowego języka tamtego świata, bo on jest pewno inny, ale piękny jak każdy. To, co tutaj zdobyłem w tarnowskiej diecezji, chciałbym, żeby było zasiewem czegoś nowego w nowej diecezji, ale będę też korzystał z tego, co tam jest – dodał.

Biskup Ważny zastąpi abp. Adriana Galbasa, który pełnił funkcję administratora apostolskiego sede vacante tej diecezji. „Bardzo się cieszę z tej decyzji. Nasze modlitwy o wybór biskupa przyniosły piękny owoc” – napisał abp Adrian Galbas, dotychczasowy administrator apostolski w komunikacie skierowanym do diecezjan. „Ks. bp Artur jest bardzo oddany dwom sprawom: ewangelizacji i formacji, zwłaszcza formacji duchownych. Obie są bardzo aktualne i potrzebne w diecezji sosnowieckiej. Diecezja zyskuje więc odpowiedniego i odpowiedzialnego Pasterza, który – czego jestem pewien – pokocha ją całym sercem i odda się jej bez reszty” – dodał abp Galbas.

Przed paroma tygodniami abp Galbas w rozmowie z „Gościem” mówił o swojej półrocznej posłudze w Sosnowcu. – Nie zgadzam się z tezą, że jest to diecezja strukturalnie popsuta. Spotykam tam wspaniałych ludzi, świeckich i duchownych, którzy cierpią z powodu złego i często fałszywego PR-u swojej wspólnoty. To ludzie szczerze wierzący, którzy bardzo już potrzebują pasterza na stałe – zwracał uwagę hierarcha. – Ten czas to również dobra okazja do poznania trochę innego Kościoła, bo te dwie diecezje (archidiecezja katowicka i diecezja sosnowiecka – przyp. red.), choć leżą tak blisko siebie, są jednak bardzo różne. Nazywają mnie czasem „mostem śląsko-dąbrowskim”. To miłe – dodał.

24 października 2023 roku Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z posługi biskupa sosnowieckiego, jednocześnie mianując administratora apostolskiego diecezji sosnowieckiej sede vacante w osobie arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa SAC.

Biskup Artur Ważny urodził się 12 października 1966 roku w Rzeszowie, jako syn Stanisława i Alicji z domu Filipek. Pochodzi z Ropczyc (obecnie diecezja rzeszowska). Tam też złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w 1985 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego, w dniu 25 maja 1991 roku, w Tarnowie.

W ramach swojej dalszej formacji ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na kierunku teologia małżeństwa i rodziny na UKSW w Warszawie. 12 grudnia 2020 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 stycznia 2021 r. Jego dewizą biskupią są słowa: „Patris corde” („Ojcowskim sercem”).

Jako duszpasterz młodzieży i akademicki dostrzegał konieczność głoszenia Ewangelii za pomocą nowych środków wyrazu, dlatego był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Winda” – tarnowskiego dodatku do tygodnika „Droga” – oraz współprowadził audycje dla młodzieży „Na strychu” w diecezjalnym radiu RDN.

W swojej posłudze duszpasterskiej wciąż współpracował z różnego rodzaju ruchami i stowarzyszeniami, podkreślając, że tylko głęboka jedność w myśleniu oraz działaniu między kapłanami i wiernymi świeckimi może przynieść trwałe owoce w ewangelizacji. Powołał do istnienia i przez wiele lat prowadził Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa w ramach SESA Polska, a także Stowarzyszenie Akademickie „Tratwa”. Był również m.in. diecezjalnym koordynatorem ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz kursów ALPHA. Zainicjował w diecezji tarnowskiej ruch Mężczyzn św. Józefa. Współtworzył Stowarzyszenie „Abraham i Sara” pomagające małżeństwom niepłodnym oraz Fundację „OPES139”, pomagającej rodzicom po stracie dziecka. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Fundacji „Kromka chleba”, które prowadzi w Tarnowie łaźnię i schronisko dla bezdomnych oraz hospicjum „Via Spei”. Był również członkiem Rady Fundacji im. Abpa Jerzego Ablewicza wspierającej zdolną młodzież z diecezji tarnowskiej, pochodzącą z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

W swojej posłudze wiele czasu poświęcał małżeństwom i rodzinom. Od kilkunastu lat jest zaangażowany w ruch Domowego Kościoła oraz Spotkań Małżeńskich. Jest też współzałożycielem i pierwszym duszpasterzem wspólnoty małżeństw niepłodnych w Krakowie, a także Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie. Współorganizował również rekolekcje „Winnica Racheli” dla osób potrzebujących duchowego uzdrowienia po grzechu aborcji.

Jest autorem kilku książek: „Głębinowi, ale nie denni”, „Ewangelia bez taryfy ulgowej”, „Jesteś źrenicą Boga”, „Warsztat św. Józefa”, „Z Maryją poznawać Chrystusa”, „Droga dla grzeszników i świętych”, „Szczęście ma Imię i Oblicze”, „W komunii z Bogiem”, „Chrystus naszą Paschą”, „Błogosławieni czystego serca”.

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz jest członkiem Rady Biskupów ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Doceniane jest jego wsparcie dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych. Podczas listopadowego spotkania polskiego episkopatu na Jasnej Górze przekazał hierarchom „Talerz skrzywdzonych” – dar od Tośki Szewczyk. W rozmowie z KAI wyjaśniał, że skrzywdzeni czują się niewidzianymi w Kościele i niezapraszanymi do stołu do rozmowy z biskupami. „Talerz był zaproszeniem do relacji, rozmowy, spotkania. Każdy biskup w listopadzie otrzymał list od Tośki Szewczyk w imieniu skrzywdzonych. Talerz jest jeden, symboliczny, który pokazałem na obradach KEP w listopadzie” – mówił bp Ważny.



W mediach społecznościowych skomentował również sposób, w jaki abp Andrzej Dzięga zataił prawdziwe motywy swojej rezygnacji, pomijając zaniedbania, o których mowa w liście apostolskim Franciszka Vos estis lux mundi”: „Brak mi słów. Pomieszane ze sobą gniew, złość, wstyd. Brak zgody. Modlę się”. „Znów niewidzianymi, dokrzywdzonymi. Modlę się za was i przepraszam” – dodał.

