Wspólne oświadczenie Argentyny, Austrii, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych opublikowała w czwartek Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy.

"Wzywamy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy od ponad 200 dni. Wśród nich są nasi obywatele. Los zakładników oraz ludności cywilnej w Strefie Gazy, chronionych na mocy prawa międzynarodowego, budzi międzynarodowe obawy" - głosi oświadczenie.

W dokumencie podkreślono, że rozpatrywane porozumienie w sprawie uwolnienia zakładników spowodowałoby natychmiastowe i długotrwałe zawieszenie broni w Strefie Gazy, co ułatwiłoby przypływ dodatkowej niezbędnej pomocy humanitarnej w całej Strefie Gazy i doprowadziłoby do trwałego zakończenia działań wojennych. Jak dodano, mieszkańcy Strefy Gazy mogliby wrócić do swoich domów i na swoje ziemie po wcześniejszym przygotowaniu się do zapewnienia schronienia i pomocy humanitarnej.

Sygnatariusze zapewnili, że zdecydowanie wspierają trwające wysiłki mediacyjne mające na celu sprowadzenie obywateli ich państw do domu. "Ponawiamy nasz apel do Hamasu o uwolnienie zakładników i pozwolenie na zakończenie tego kryzysu, abyśmy mogli wspólnie skoncentrować nasze wysiłki na zapewnieniu pokoju i stabilności w regionie" - napisano.

7 października ub.r. palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas zaatakowała Izrael. Podczas zamachu zginęło ponad 1200 osób, a ponad 240 zostało porwanych do Strefy Gazy. Izrael odpowiedział najpierw zmasowanym atakiem z powietrza, a później izraelskie wojsko - jednostki pancerne i piechota - wkroczyło do Strefy Gazy.

Według danych ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w akcjach wojska izraelskiego zginęło już 34 tys. Palestyńczyków. Agencje ONZ informują, że większość z ok. 2,3 mln mieszkańców Strefy straciła domy, a w półenklawie panuje tragiczna sytuacja humanitarna. Światowa Inicjatywa na rzecz Klasyfikacji Fazy Bezpieczeństwa Żywnościowego, prowadzona m.in. przez Światowy Program Żywnościowy, ostrzegła, że o ile wszyscy mieszkańcy Strefy Gazy "stoją w obliczu wysokiego poziomu poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego" to przewiduje się, że przed końcem maja północna część terytorium może zostać dotknięta głodem.