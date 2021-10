Od 1 października nie ma możliwości złożenia e-mailem wniosku o EKUZ  

EKUZ to dokument, który potwierdza nasze prawo do bezpłatnego leczenia w państwie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Mogą ją uzyskać wszystkie osoby mające prawo do opieki medycznej w Polsce. Karta jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie, a jej wyrobienie jest bezpłatne.

Od 1 października nie ma możliwości złożenia wniosku przez e-mail. Online jest on dostępny poprzez IKP lub ePUAP. Kartę nadal można uzyskać w oddziałach wojewódzkich i delegaturach Narodowego Fundusz Zdrowia.