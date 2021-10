Papież spotkał się z parlamentarzystami przed szczytem klimatycznym  

Papież Franciszek przyjął w Auli Pawła VI w Watykanie ok. 500 uczestników spotkania Unii Międzyparlamentarnej. Politycy z ponad 70 krajów świata spotkali się w Rzymie, aby wspólnie przygotowywać się do szczytu ekologicznego, który w listopadzie odbędzie się w Glasgow.

Celem zgromadzenia jest stworzenie wspólnej deklaracji, która zostanie przedstawiona uczestnikom COP26, a także otwarta debata, podczas której parlamentarzyści będą mogli wyrazić swoje opinie i podzielić się krajowymi doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. „Jestem pewien, że z tej rozmowy wyłonią się decydujące elementy, które nadadzą impuls toczącym się negocjacjom międzynarodowym w perspektywie konferencji w Glasgow” – powiedział wczoraj w Izbie Deputowanych prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Ojciec Święty wezwał parlamentarzystów do zaangażowania w ratowanie środowiska. Przypomniał, że stoimy wobec bezprecedensowych wyzwań i zagrożeń w wymiarze planetarnym. Po raz kolejny zaznaczył pilną potrzebę zmiany kursu, polegającą na przejściu z kultury odrzucania, która panuje w naszych społeczeństwach, do kultury troski. „To wielkie wyzwanie, ale ludzkość ma środki, aby stawić czoła tej transformacji, która wymaga prawdziwej przemiany i zdecydowanej woli jej podjęcia, zwłaszcza od tych, którzy są powołani do odpowiedzialności w różnych sferach życia społecznego” – powiedział Franciszek.