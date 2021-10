W poniedziałek do Stolicy Apostolskiej przyjedzie druga grupa biskupów z Polski w ramach wizyty ad limina apostolorum. Podobnie jak pierwsza grupa w ciągu pięciu dni odwiedzą oni 23 watykańskie kongregacje i dykasterie gdzie będą składać sprawozdania, dzielić się swoimi trudnościami, spostrzeżeniami, ale także dowiadywać się - jak pewne kwestie rozwiązywane są w innych Kościołach lokalnych.

Podsumowując pierwszy tydzień wizyty ad limina apostolorum polskich biskupów bp Mazur, ordynariusz ełcki, powiedział, że "Ojciec Święty jest bardzo dobrze zorientowany w sytuacji Kościoła w Polsce", a spotkanie biskupów z papieżem odbyło się "w duchu zaufania, serdeczności i zrozumienia".

"Papież Franciszek przyjął nas jak ojciec przyjmuje swoje dzieci mówiąc, że jesteśmy jego duchowymi synami. Zachęcał nas, byśmy czuli się wolni i zadawali pytania a on na każde postara się odpowiedzieć - co było dla mnie wzruszające" - powiedział bp Mazur. Dodał, że była to lekcja bliskości, która wyznaczyła w pewnym sensie kierunek pracy duszpasterskiej w Kościele w Polsce.

"Wizyta ad limina, spotkania w poszczególnych kongregacjach i dykasteriach w tym także spotkanie z papieżem były przypomnieniem pokazały nam, jak powinny być budowane nasze relacje z Bogiem, wzajemne relacje na poziomie Episkopatu, z kapłanami, osobami konsekrowanymi, w diecezji, w parafii, ale także nasze relacje ze świeckimi. Poza głęboką relacją z Bogiem ważna jest także nasza wzajemna bliskość, życzliwość i troska" - powiedział ordynariusz ełcki.

Wśród wyzwań, które w jego ocenie stoją obecnie przed Kościołem w Polsce, są przede wszystkim: troska o rodzinę, młodzież, formacja kapłańska, misyjność. "Musimy dzisiaj stawiać czoła takim wyzwaniom, jak sekularyzacja, która prowadzi do osłabienia życia wiarą, braku powołań kapłańskich i zakonnych" - podkreślił bp Mazur.

Zaznaczył, że Kościół w Polsce musi także odpowiedzieć sobie na pytania: jak w dynamicznie zmieniających się warunkach pomóc małżonkom w przeżywaniu ich powołania, w kształtowaniu rodziny, która będzie dla ich dzieci miejsce osobowego i duchowego wzrastania; jak w coraz bardziej zateizowanym społeczeństwie żyć wiarą; jak dotrzeć do młodego pokolenia z przesłaniem Ewangelii, by była dla nich zrozumiała; jaka powinna być formacja stała kapłanów, by była pomocą na drodze pogłębiania ich wiary i służby w Kościele.

Bp Mazur powiedział, że często pojawiającymi się tematami podczas spotkań w dykasteriach był "Synod Biskupów, synodalność, komunia, uczestnictwo i misja".

Zwrócił uwagę, że w kontekście otwartego w sobotę synodu wyzwaniem jest m.in. kwestia głębszej współpracy ze świeckimi. "Tu nie chodzi tyko o dostrzeżenie ich obecności, usłyszenie ich głosu, ale także nauczenie ich współodpowiedzialności za Kościół oraz wyjścia do tych, którzy żyją na marginesie wspólnoty bądź poza nią" - powiedział bp Mazur.

Podkreślił, że papież wskazywał polskim biskupom, aby zawsze wychodzili do potrzebujących "z wyobraźnią miłosierdzia".

"Nie od nas zależy np. rozwiązanie bardzo złożonego problemu, który wytworzył się na granicy polsko-białoruskiej. Obecnie ma on już charakter międzynarodowy. Jeśli jednak pojawi się ktoś, kto przeszedł nielegalnie granicę i jako człowiek potrzebuje pomocy w postaci jedzenia, okrycia, czy ogrzania, to w duchu miłości braterskiej nie można przejść wobec niego obojętnie" - powiedział bp Mazur. Dodał, że podczas całej wizyty ad limina modlił się o pokój na granicy i "rozwiązanie całej sytuacji w duchu dialogu".

Odnosząc się do kwestii pedofilii powiedział, że Stolica Apostolska podobnie jak Konferencja Episkopatu Polski doskonale zdaje sobie sprawę ze zła, które się dokonało. "W ocenie papieża Kościół w naszej ojczyźnie idzie w dobrym kierunku podejmując działania wyjaśniania spraw, pomocy ofiarom oraz przeciwdziałania dalszym wykroczeniom. Papieżowi został wręczony dokument na temat działań Episkopatu, jakie należy podejmować w tej sprawie" - powiedział bp Mazur.

"Jako biskupi modliliśmy się za ofiary wykorzystania seksualnego przez niektórych duchownych, o łaskę uzdrowienia oraz nawrócenia dla sprawców" - powiedział bp Mazur.

Podkreślił też, że misyjność Kościoła nie wyraża się tylko w posłaniu misjonarzy, ale jest to przekazywanie wiary w rodzinie, we wspólnotach, w sąsiedztwie, w miejscach pracy. "To jest dziś często pójście na peryferie, żeby odnaleźć tych, którzy nie przyjdą do Kościoła. Mamy być misjonarzami nadziei" - powiedział. Dodał, że papież wyraził także wdzięczność za to, że ciągle Kościół w Polsce wysyła misjonarzy i misjonarki by głosili Ewangelię oraz ich wspomaga duchowo i materialnie.

Druga grupa polskich biskupów rozpocznie wizytę w Watykanie w poniedziałek. Obejmie ona archidiecezję gdańską z diecezjami pelplińską i toruńską, archidiecezję szczecińsko-kamieńską z diecezjami koszalińsko-kołobrzeską i zielonogórsko-gorzowską, archidiecezję poznańską z diecezją kaliską oraz archidiecezję wrocławską z diecezjami legnicką i świdnicką.