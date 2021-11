W czasie homilii bp Robert Chrząszcz przywołał świętych związanych z katedrą wawelską – biskupa Stanisława i królową Jadwigę, a także sześciu XV-wiecznych świętych z tzw. „szczęśliwego wieku Krakowa” – Jana Kantego, Szymona z Lipnicy, Stanisława Kazimierczyka, Michała Giedroycia, Świętosława Milczącego i Izajasza Bonera. – W sposób najdoskonalszy realizowali w życiu chrześcijańskie ideały. Cieszyli się szczególnym ludzkim szacunkiem. Zmarli w opinii świętości, a przy ich grobach zaczęły dziać się cuda. Ich pokora, skromność i stosunek do drugiego człowieka stały się wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń – mówił krakowski biskup pomocniczy.

Przywołał także bardziej współczesnych świętych Krakowa – Brata Alberta, Siostrę Faustynę i Jana Pawła II. – Święci, którzy żyli w bardziej lub mniej odległych czasach, ale dotykali tych samych miejsc, których my dziś dotykamy. Cóż stoi na przeszkodzie, abyśmy i my byli święci? – pytał retorycznie bp Robert Chrząszcz dodając, że także dziś Pan Bóg daje odpowiedni czas i okoliczności, aby osiągnąć świętość.

– Jezus w Ewangelii mówi, że świętość to jest coś naszego, coś co jest w nas, co musimy w sobie odkryć – mówił biskup podkreślając, że od początku ludzie zostali stworzeni przez Pana Boga jako istoty dobre. Podobnie zostało w człowieka wpisane pragnienie szczęścia, które można zrealizować w Bogu i z Nim.

– Świętość nie jest czymś odległym, czymś nieosiągalnym. Ona jest bliżej nas niż nam się czasem wydaje – mówił biskup odwołując się do Didache, w którym świętymi nazywa się „przystępujących do stołu Pańskiego”. Zwrócił uwagę, że dzisiejsza Ewangelię wskazuje, jak postępować na drodze świętości, na którą trzeba mieć odwagę wejść. – Świętymi możemy stać się dzisiaj. Nie wczoraj. Nie jutro. (…) Dzisiaj budujemy naszą świętość – mówił bp Robert Chrząszcz zachęcając, by nie myśleć o świętości jako przeznaczonej dla tych, którzy już są w niebie, albo odłożona jest dla nas w dalekiej przyszłości, ale by uwierzyć, że „stawanie się człowiekiem świętym jest zadaniem na dziś i na teraz”.