We wstępie do liturgii łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że obok często spotykanych na tym cmentarzu grobów bezimiennych, dziś natrafił także na mogiłę, na której była ustawiona tabliczka z napisem: „płody ludzkie – dzieci, które urodziły się martwe”. – To jeszcze poszerza krąg naszej modlitwy. Oczywiście nie ma potrzeby modlić się za te dzieci, gdyż one są w Bogu święte, ale tu na ziemi żyją ich rodzice, dla których śmierć każdego z tych dzieci z całą pewnością dla nich dramatem. Chcemy rozszerzyć nasze serca w tej modlitwie na tych, którzy przy takich grobach płaczą – tłumaczył metropolita łódzki.

Nawiązując do odczytanego Słowa Bożego przypomniał, że krzyż jest znakiem Jezusa Chrystusa. Podkreślił, że w każdym z nas Bóg widzi swoje dziecko, odbicie swojego Jednorodzonego Syna. To jest nasz największy tytuł do chwały. - Zawsze to mówię na tym cmentarzu, w czasie tej Mszy Świętej: dla Boga nie ma anonimowych ludzi, dla Boga nie ma kogoś, kto ma na imię NN. Bóg zna wszystkich po imieniu . To imię, pod którym Bóg zna każdego z nas, to imię Jego Syna. – powiedział.

- Nawet gdybyśmy tę najgłębszą prawdę o nas na wiele sposób przykryli, gdybyśmy ją zarzucili naszymi błędami życiowymi, naszymi grzechami, słabościami, złymi decyzjami. Czymkolwiek byśmy tej godności największej w sobie nie przykryli to Pan Bóg ma taki wzrok, że ciągle widzi w nas swojego jednorodzonego Syna. – mówił abp Ryś.

Kończąc homilię podkreślił, że świętość nie bierze się z samodoskonalenia. To jest niemożliwe. - Świętość jest w spotkaniu człowieka z Bogiem. To takie spotkanie oczy w oczy. Przyjmujemy Jego spojrzenie ale też sami patrzymy na Niego i to nas zmienia. – powiedział.

Po zakończeniu Eucharystii abp Ryś poprowadził procesję żałobną po cmentarzu, która została połączona z koronką do Bożego Miłosierdzia. Przy każdej z pięciu stacji łódzki pasterz po modlitwie postawił świecę na grobie, na którym nie palił się żaden znicz.

- Bardzo dziękuję wszystkim za wasze przybycie, obecność i wspólną modlitwę. Myślę, że ta modlitwa dla nas wszystkich jest ważna, gdyż ukazuje nam, że krąg tych ludzi, którzy są dla nas najbliżsi, z którymi jesteśmy spokrewnieni przez Krew Pana Jezusa – ta rodzina jest znacznie większa, niż się nam na co dzień wydaje! – zauważył abp Ryś.

Coroczna Msza święta celebrowana w uroczystość Wszystkich Świętych na łódzkim cmentarzu dla osób bezdomnych to inicjatywa metropolity łódzkiego. Pierwsza Eucharystia była celebrowana 1 listopada 2018 roku. W ubiegłym roku - z uwagi na zamknięcie cmentarzy z powodu pandemii Covid-19 – Eucharystia się nie odbyła. Natomiast w tym roku – po rocznej przerwie – wspólna modlitwa ponownie zgromadziła wielu mieszkańców Łodzi.