Rozpoczął się miesiąc poświęcony pamięci apostoła mediów  

Mszą pod przewodnictwem kard. Angela De Donatisa rozpoczął się miesiąc poświęcony pamięci bł. Jakuba Alberione, założyciela paulistów. Był on prekursorem zastosowania nowoczesnych środków komunikacji w służbie głoszenia Ewangelii.

Po Mszy trumna ze szczątkami błogosławionego została przeniesiona z krypty Sanktuarium Królowej Apostołów w Rzymie do głównej nawy.

W tym miesiącu przypada 50 rocznica śmierci Jakuba Alberione, który zmarł 26 listopada 1971 r. Tamtego dnia umierającego zakonnika odwiedził papież Paweł VI. Był to wyraz uznania Ojca Świętego dla człowieka, o którym kilka lat wcześniej powiedział, że był całe życie nastawiony na badanie znaków czasu, szukający najbardziej pomysłowych sposobów na dotarcie z Dobrą Nowiną do człowieka.

Ks. Alberione był jednym z najbardziej twórczych apostołów XX w. Dał Kościołowi nowoczesne narzędzia do wyrażania swojego przesłania, nadał żywotność jego apostolatowi i zapewnił nowe możliwości misyjne we współczesnym świecie. Przez całe swoje dorosłe życie czuł się zobowiązany do wprowadzenia Kościoła w przestrzeń nowoczesnej komunikacji, dotąd wykorzystywaną wyłącznie przez jego przeciwników.

W 1914 r. ks. Alberione powołał do życia Towarzystwo Świętego Pawła, które miało stać się kuźnią głosicieli Ewangelii. Paweł VI podkreślał, że jego życie było naznaczone zaangażowaniem w formację nowych apostołów, a nowe środki komunikacji są dla współczesnego apostoła ważnymi narzędziami ewangelizacji. Z czasem pauliści stali się obecni na całym świecie, stworzyli liczne wydawnictwa i sieci księgarskie.