Kanada dopuściła pierwszą szczepionkę dla dzieci przeciw Covid-19  

Kanadyjski federalny resort zdrowia dopuścił w piątek do użytku pierwszą szczepionkę przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat. Szczepionki firmy Pfizer/BioNTech będą podawane w dwóch dawkach, tak jak w przypadku dorosłych.

Wielkość dawki to jedna trzecia dawki podawanej dorosłym i nastolatkom powyżej 12 roku życia - poinformowali federalni lekarze kraju na piątkowej konferencji prasowej. Dawka jest mniejsza niż w przypadku dorosłych, ponieważ zdrowe dzieci mają silny układ odpornościowy.

Health Canada, federalny resort zdrowia, zaleca podanie dawek szczepionki w odstępie przynajmniej 3 tygodni, przy czym prowincje mogą zdecydować inaczej - wyjaśnił dyrektor biura nauk medycznych resortu zdrowia dr Marc Berthiaume. Krajowy Komitet Doradczy ds. Szczepień (National Advisory Committee on Immunization - NACI) zaleca zwiększanie odstępu między dawkami do 8 tygodni ze względu na rosnącą liczbę danych o silniejszej odporności nabywanej przy takim odstępie czasowym i o mniejszym ryzyku wystąpienia problemów kardiologicznych - wyjaśniła federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam. Wiadomo już np., że największa kanadyjska prowincja, Ontario, zamierza właśnie stosować ośmiotygodniowy odstęp przy szczepieniach dzieci.

Health Canada zaleca też zachowanie dwóch tygodni przerwy między jedną dawką szczepionki przeciwko Covid-19 a podaniem jakiejkolwiek innej szczepionki. Chodzi o to, by w przypadku wystąpienia skutków ubocznych można było wyraźnie określić, które z nich są związane z daną szczepionką.

Dr Tam zwróciła uwagę, że obecnie największa liczba ognisk zachorowań jest w szkołach, szczególnie w szkołach podstawowych.

Testy kliniczne wykazały, że szczepionka w zaaprobowanej dawce ma 90,7 proc. skuteczności w zapobieganiu zachorowaniom dzieci w wieku 5 do 11 lat i nie zanotowano żadnych poważnych efektów ubocznych.

Lekarze odnieśli się też do rzadkich przypadków zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, które wystąpiły u dorosłych szczepionych szczepionkami mRNA. Główna doradczyni federalnego resortu zdrowia dr Supriya Sharma zwróciła uwagę, że zachorowanie na Covid-19 wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem wystąpienia problemów kardiologicznych niż ryzyko problemów poszczepiennych.

"Główne skutki uboczne, o których raportowano, były podobne do występujących u nastolatków i młodych osób dorosłych, ale pojawiały się rzadziej, z wyjątkiem zaczerwienienia i opuchnięcia w miejscu wkłucia, te pojawiały się nieco częściej. Inne efekty uboczne to zmęczenie i ból głowy. Większość reakcji była umiarkowana w swojej intensywności i objawy te szybko ustępowały same" - powiedziała Sharma.

Rząd federalny zamówił 2,9 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech i zapowiadał, że dostawy rozpoczną się po uzyskaniu zgody na stosowanie w Kanadzie.

Pfizer/BioNTech złożył dokumentację dotyczącą szczepionek dla dzieci w wieku 5-11 lat przed miesiącem. W ubiegłym tygodniu wniosek o dopuszczenie do użytku w Kanadzie swojej szczepionki dla dzieci w wieku 6 - 11 lat złożyła Moderna.

W minionym tygodniu federalny resort zdrowia Kanady wydał zgodę na stosowanie w Kanadzie trzeciej dawki szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderny jako tzw. booster. Przy tym szczepionka Pfizer/BioNTech podawana jest jako cała dawka, w przypadku Moderny podawana jest połowa dawki.

Wcześniej, pod koniec października, Krajowy Komitet Doradczy ds. Szczepień (NACI) zarekomendował podawanie trzeciej dawki osobom, które były wcześniej szczepione preparatem AstraZeneca, a także osobom z grup ryzyka, m.in. po 70. roku życia i pracownikom służby zdrowia. Jeszcze przed rekomendacją NACI część prowincji zdecydowała się podawać dawkę wzmacniającą mieszkańcom domów opieki dla osób starszych i osobom z obniżoną odpornością organizmu.

Według danych federalnego resortu zdrowia od początku pandemii w Kanadzie zachorowało na Covid-19 prawie 1,76 mln osób, zmarły 29 462 osoby. Tzw. aktywnych przypadków jest obecnie ponad 23,5 tys., głównie w prowincjach Quebec, Ontario, Kolumbia Brytyjska i Alberta.

Według danych strony Covid19tracker.ca, do piątku w Kanadzie podano łącznie ponad 59,8 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19. Ponad 78,7 całej populacji otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, a 75,3 proc. jest w pełni zaszczepionych.