Z powodu pandemii organizowane przez wspólnotę Taizé, 44. Europejskie Spotkanie Młodych w Turynie odbędzie się w dwóch etapach. W dniach 28 grudnia - 1 stycznia 2022 r. niektóre wydarzenia będą transmitowane z Turynu, a od 7 do 10 lipca 2022 r. uczestnicy zostaną ugoszczeni przez parafie w Turynie.

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z rozwojem pandemii wspólnota z Taizé, założona przez brata Rogera w 1940 r. poinformowała, że nie będzie możliwe przeprowadzenie 44. Europejskiego Spotkania Młodych w Turynie w takiej formie, w jakiej planowano. "Przykro nam, że nie będziemy mogli przyjąć pod koniec roku tych, którzy już zorganizowali swój wyjazd" - czytamy w komunikacie.

Wspólnota podziękowała jednocześnie Kościołom i mieszkańcom Turynu za wszystkie wysiłki podjęte w ostatnich miesiącach.

Jak poinformowano, 44. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé odbędzie się w dwóch etapach. "Od 28 grudnia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. odbędzie się spotkanie online. Transmisje będą realizowane z Turynu, z udziałem kilku braci i młodych ludzi z tego regionu. Chętni będą mogli wziąć udział w spotkaniu za pośrednictwem Internetu" - napisała wspólnota. Dodała, że "program zostanie opublikowany w najbliższym czasie".

Drugi etap spotkania odbędzie się w dniach od 7 do 10 lipca 2022 r. "Kościoły w Turynie zapraszają młodych Europejczyków do licznego przybycia na ten nowy etap pielgrzymki zaufania przez ziemię. Uczestnicy zostaną ugoszczeni przez rodziny i parafie w okolicy. Będą się spotykać na modlitwach, wymianie myśli i spotkaniach tematycznych w tym m.in możliwość nawiedzenia Całunu Turyńskiego" - poinformowała wspólnota.

Młodzi ludzie w drodze do Turynu będą mogli zatrzymać się na kilka dni w Taizé lub po spotkaniu w drodze powrotnej.

Wspólnota z Taizé założona przez brata Rogera w 1940 r., liczy ponad stu braci z ponad trzydziestu narodowości, katolików i pochodzących z różnych Kościołów protestantów, związanych ślubami zakonnymi składanymi na całe życie.

Taizé odwiedzają również zwierzchnicy Kościołów. Wspólnota gościła m.in. papieża Jana Pawła II, patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, metropolitów prawosławnych, arcybiskupów Canterbury i wielu biskupów oraz innych duchownych katolickich, prawosławnych i protestanckich z różnych stron świata.

Od 1978 r. bracia z Taizé organizują na przełomie mijającego i nadchodzącego roku w różnych miastach Europy spotkania młodych ludzi z całego kontynentu w ramach tzw. Pielgrzymki Nadziei przez Ziemię. Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków przez wspólne modlitwy, spotkania dyskusyjne w małych grupach, a także warsztaty poświęcone kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym.

Impreza stanowi też okazję do poznania realiów życia chrześcijan w różnych częściach Starego Kontynentu i świata, a także do wspólnej modlitwy o pokój. Ostatnie spotkanie odbyło się we Wrocławiu.