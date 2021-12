Dziś pierwszy raz obchodzimy wspomnienie bł. ks. Jana Machy  

Liturgiczne wspomnienie ks. Jana Machy obchodzone jest w przeddzień rocznicy jego męczeńskiej śmierci, która miała miejsce 3 grudnia 1942 roku w katowickim areszcie. W noc poprzedzającą egzekucję ks. Jan przystąpił do sakramentu pokuty i przyjął wiatyk. Napisał też ostatni list do bliskich, a w nim m.in. słowa: “Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali”.

17 sierpnia 2020 roku, W uroczystość św. Jacka, głównego patrona archidiecezji katowickiej i metropolii górnośląskiej, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie, specjalnym dekretem zatwierdziła teksty liturgiczne ku czci przyszłego błogosławionego Jana Franciszka Machy. Zatwierdzono kolektę (w językach polskim i łacińskim) oraz drugie czytanie liturgii godzin (w języku polskim).

Zobacz teksty liturgiczne ku czci nowego błogosławionego

W komunikacie odczytywanym w ubiegłą niedzielę w parafiach archidiecezji katowickiej abp Skworc napisał: "Najbliższy czwartek będzie w naszych wspólnotach parafialnych dniem dziękczynienia za beatyfikację ks. Jana i modlitwy za Jego wstawiennictwem w intencji duszpasterzy, osób zaangażowanych w parafialnych i szkolnych zespołach Caritas, a przede wszystkim o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wykorzystajmy ten dzień również na odkrywanie życia i dzieła nowego Błogosławionego".

Przeżyjmy to jeszcze raz - zobacz naszą relację z beatyfikacji:

Beatyfikacja ks. Machy odbyła się 20 listopada 2021 roku w katowickiej katedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – W podzielonym społeczeństwie, gdzie indywidualizm i egoizm wydają się coraz bardziej umacniać z powodu braku autentycznych i szczerych relacji, nasz błogosławiony przypomina nam, że Chrystus będzie nas sądził za miłość i dobro, które uczyniliśmy – przypomniał w homilii hierarcha.

Bł. ks. Jan Macha zostanie dziś ogłoszony patronem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. – Życie ks. Jana to raczej pewien impuls czy inspiracja. Wierzymy w świętych obcowanie, więc nasz patron mam nadzieję, będzie dla nas również orędownikiem, pomocnikiem w zbliżaniu się do świętości, każdemu jego własną drogą. To co dla mnie jest najistotniejsze w jego postaci to bardzo szeroko rozumiane męczeństwo. Najpierw to męczeństwo w mężnym znoszeniu codzienności, które doprowadziło do męczeństwa pojmowanego jako oddanie życia – komentuje wybór patrona ks. M. Panek, rektor WŚSD.

Przeczytaj więcej i dowiedz się, kim był ks. Jan Macha