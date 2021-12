Kolejny polski cmentarz w Afryce Wschodniej został odnowiony  

Po trzech intensywnych tygodniach - zakończyły się prace konserwacyjno-renowacyjne polskiej nekropolii w Kidugali (Tanzania). Pochowani są tam zmarli mieszkańcy osiedla istniejącego w latach 40. XX w. Byli to polscy obywatele, którzy po wybuchu drugiej wojny światowej zostali deportowani w głąb ZSRS, a na skutek układu Sikorski-Majski udało im się opuścić miejsce zesłania. W 1942 roku trafili do osiedli uchodźczych w Afryce. Część z nich skierowano do utworzonego obozu w ówczesnej Tanganice (obecnie Tanzanii).

Uczestnicy misji do Tanzanii. Od lewej Mr. Cletus, dr Adrian Szopa, Alicja Śmigielska, Magdalena Szybowska (konserwator ekspedycji), prof. Hubert Chudzio.

- Oprócz prac renowacyjnych i remontowych udało się również przywrócić tożsamość dwóm pochowanym tam dzieciom. Na bezimiennych dotąd nagrobkach pojawiły się ich nazwiska - zwraca uwagę prof. Hubert Chudzio, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń oraz kierownik tej kolejnej już wyprawy.

Prace związane z odszukiwaniem i renowacją polskich nekropolii w Afryce Wschodniej i Południowej prowadzone są przez krakowskich naukowców już od 12 lat.

- Te cmentarze to naprawdę bardzo ważne dziedzictwo polskie! Pamiętajmy, że pochowani są na nich głównie Sybiracy!!! To niezwykle istotny symbol wszystkich ofiar totalitarnego systemu sowieckiego. Przecież dziesiątki tysięcy bezimiennych polskich mogił na Sybirze (w tajdze, na stepie itd.) uległy zatarciu, nie ma po nich dziś śladu... Zachowały się te w Afryce i to one są świadectwem traumy setek tysięcy Polaków wywiezionych przez NKWD w głąb Rosji Sowieckiej na wyniszczenie... Dlatego szczególnie ważne jest to, aby zachować te nekropolie w dobrym stanie nawet w tak odległych krajach Czarnego Lądu - podkreśla prof. Chudzio.

Prace zostały realizowane we współpracy z Ambasadą Polską w Dar es Salaam a sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Miejsca Pamięci Narodowej Za Granicą 2021.

- Jako kierownik misji dziękuję Wszystkim zaangażowanym w projekt, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Centrum i Wolontariuszy. Dzięki wielu ludziom i instytucjom jest to coraz bardziej realne, że o polskie nekropolie w Afryce będzie się dbało również przez następne lata - dodaje prof. Chudzio.