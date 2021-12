Trwa akcja ratownicza w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej –Bielszowicach. Dziś rano doszło tam do tąpnięcia, a w jego wyniku do zasypania dwóch górników. Trzeci, który przebywał w tym rejonie, wydostał się o własnych siłach.

Akcja jest trudna. W korytarzu, który wcześniej miał 3x 4,6 metra ratownicy muszą się czołgać. Udało im się nawiązać kontakt głosowy – ale nie wzrokowy, choć on podobno widzi światła lampek ratowników - z jednym z zasypanych. Jest – jak mówi – cały obolały. Za pomocą specjalnego wysięgnika podano mu koc i wodę do picia. Drugi z zasypanych jest ok 10 metrów dalej, ale nie ma z nim kontaktu.

Akcja trwa i będzie trwała aż do uwolnienia obu zasypanych górników. Nie wiadomo jednak jak długo jeszcze potrawa.