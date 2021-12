Turniej Piłki Ręcznej im. bł. ks. Jana Machy - faza finałowa  

Fenomenalny i trzymający w napięciu do ostatniej sekundy finał. Fantastyczne mecze fazy finałowej. Zobacz relację video z turnieju.

Faza finałowa rozgrywana jest na hali MOSiR w Katowicach.

Organizatorem turnieju jest Instytut Gość Media, a zawody są jednym z wydarzeń towarzyszących beatyfikacji śląskiego księdza męczennika Jana Machy, który zanim jeszcze wstąpił do seminarium, był aktywnym, zdolnym sportowcem. Trenował piłkę ręczną w barwach Azotów Chorzów, z którymi zdobywał m.in. medale mistrzostw Polski (w rywalizacji 11-osobowej): srebro w 1933 r. i brąz w 1935.

Foto Gość DODANE 05.12.2021 Turniej Piłki Ręczniej im. ks. Jana Machy - finał Emocjonujący finał został rozegrany na hali MOSiR w Katowicach-Szopienicach. ​W meczu o I miejsce kobiet zwyciężyły zawodniczki Grunwald Ruda Śląska (Grunwald Ruda Śląska - Zgoda Ruda Śląska Bielszowice 16:13). Wśród mężczyzn I miejsce zdobył klub Górnik Zabrze (SPR Górnik Zabrze - MKS Pałac Młodzieży Tarnów 24:23).

Zapraszamy do oglądania i kibicowania na żywo (wstęp na mecze jest bezpłatny), a także online na kanale youtube "Gościa Niedzielnego" i na naszym portalu gosc.pl.

W zawodach bierze udział 12 zespołów: 6 w rywalizacji juniorów młodszych i 6 w rywalizacji juniorek młodszych.

W meczu o V miejsce chłopców w starciu Zgody Ruda Śląska Bielszowice z Anilaną Łódź zespół z Łodzi wygrał 25:4. Do przerwy Anilana prowadziła 12:3. Warto jednak podkreślić, że zespół z Bielszowic to jedyna drużyna młodzików uczestnicząca w turnieju (kategoria wiekowa zawodników o dwa lata młodszych).

W meczu o III miejsce juniorek młodszych wystąpiły zespoły HC Husarii Lubliniec i MUKS Skałki-Śląsk Świętochłowice. Do przerwy Skałka prowadziła 11:3. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem wynikiem 23:15 i to zespół ze Świętochłowic stanie na podium Turnieju im. bł. ks. Jana Machy.

O III miejsce w rywalizacji mężczyzn walczyli juniorzy młodsi z KS Viret Zawiercie z UKS "31 Rokitnica" Zabrze. Do przerwy po niesamowicie emocjonujących 25 minutach mamy remis 7:7, a wyrównującą bramkę zabrzanie zdobyli w ostatnich sekundach przed końcem pierwszej połowy. Druga połowa należała już do szczypiornistów z Zawiercia, którzy wygrali całe spotkanie 18:14.

W meczu o I miejsce kobiet lepsze, w którym starły się zawodniczki dwóch drużyn z Rudy Śląskiej: Zgody Ruda Śląska Bielszowice i Grunwaldu Ruda Śląska, lepsze okazały się zawodniczki Grunwaldu, które po zwycięstwie 16:13 triumfowały w całym turnieju, choć do przerwy to szczypiornistki Zgody prowadziły 8:7.

Trwa finałowy mecz rywalizacji mężczyzn, w którym walczą SPR Górnik Zabrze z MKS Pałac Młodzieży Tarnów. Do przerwy górą Tarnów - 15:11. Ale dopiero druga połowa przyniosła emocję sięgające zenitu: najpierw Górnik doprowadził do remisu, by w końcu objąc jednobramkowe prowadzenie. Przez ostatnie kilka minut spotkania obie drużyny grały punkt za punkt, a zwycięska bramka padła na kilkanaście sekund przed ostatnim gwizdkiem sędziego. SPR Górnik Zabrze tym sposobem triumfował w Turnieju Piłki Ręcznej im. bł. ks. Jana Machy.

