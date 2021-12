Na środowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o nowych obostrzeniach w związku z epidemią COVID-19.

Kraska przekazał, że od 15 grudnia w transporcie zbiorowym wprowadzony zostanie limit do 75 proc.

Również od 15 grudnia wprowadzone zostaną obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.

"To będzie test, który będzie weryfikował, czy dana osoba także jest zakażona" – dodał Kraska.

Od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i szkołach średnich; po tym terminie dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnej - poinformował Kraska. Z kolei żłobki i przedszkola - jak przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia - po 20 grudnia pozostaną otwarte.

Od 15 grudnia obniżone zostają limity do 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. "Zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę" - zaznaczył.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany, w jakich sytuacjach i w jaki sposób przedsiębiorcy – np. właściciele restauracji – będą mogli weryfikować klientów, czy są zaszczepieni.

"Jeżeli właściciel będzie chciał przyjąć ponad limit, czy to do hotelu, czy do restauracji, będzie musiał sprawdzić, zweryfikować certyfikat szczepienia u takiej osoby" – powiedział Kraska.

Dopytywany, czy będzie to w jakiś sposób umocowane w ustawie, odpowiedział: "tak, ustawa jest przygotowywana". "Będzie to ustawa poselska. Pracujemy w tej chwili nad tym, by wszystkie zapisy umożliwiały weryfikację".

Na pytanie, czy chodzi o projekt ustawy umożliwiający weryfikowanie szczepień pracowników przez pracodawcę, rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, potwierdził, że chodzi ten projekt

Od 15 grudnia zostają obniżone limity do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. "Tak samo jak poprzednio zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę" - mówił.

Kraska dodał, że dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.

"Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia br. i 1 stycznia 2022 ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane" - poinformował Kraska.

- Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID-19. Jesteśmy bliscy finiszu w pracach nad projektem ustawy klubu PiS; zmodyfikowaliśmy go. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia zostanie skierowany na ścieżkę formalną - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych – ogłosił.

"Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe" – powiedział Niedzielski.

Wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".

Od 15 grudnia przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie obowiązywał test wykonany nie wcześniej niż 24h przed przekroczeniem granicy ⤵️ pic.twitter.com/57tncnnFtS — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) 7 grudnia 2021

Podczas konferencji prasowej Niedzielski podkreślił, że "konieczne jest podjęcie decyzji co do pogłębienia" obostrzeń.

"Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów, której będzie towarzyszyło obniżenie limitów, które w tej chwili obowiązują mniej więcej na poziomie 50 proc. do 30 proc., czyli wszystkie te miejsca, w których do tej pory było limitowanie do 50 proc. uczestnictwa, zostaną obniżone do 30 proc. Najważniejsze jest to, że aby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca, będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. Jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu to nie ma absolutnie też możliwości przekraczania nowego limitu" – powiedział.

Dodał, że rząd chce "wykorzystać zbliżający się okres ferii do tego, żeby nieco wydłużyć okres nieobecności dzieci w szkołach".

"Zdecydowaliśmy się, żeby te kilka dni, które poprzedzają z jednej strony ferie świąteczne – mówię tutaj o okresie od 20 do 23 grudnia – ale też okres poferyjny, kiedy mamy Święto Trzech Króli to będą te dni, w których będziemy mieli zdalną naukę. Oczywiście tę zdalną naukę zakończymy 9 stycznia. Od 10 będzie powrót do normalnego trybu szkolnego. Niemniej intencją, jaką tutaj chcemy osiągnąć, jest wydłużenie tego okresu, kiedy nie dochodzi do transmisji, interakcji między dziećmi" – wyjaśnił szef MZ.

Niedzielski wspomniał także o testowaniu. "Tutaj przede wszystkim będziemy przygotowywali się do tego rozwiązania, gdzie każdy pracownik będzie miał zapewniony dostęp do darmowego testu. Wprowadzimy rozwiązanie, że poprzez formularz, który będzie dostępny na naszych stronach internetowych, będzie można się na taki test zapisać, wybierając opcję, że jest to test pracowniczy. Ale oczywiście wybranie tej formy testowania nie będzie powodowało (...) kierowania na domyślną kwarantannę" – zaznaczył.

"Tydzień temu wprowadziliśmy nowe obostrzenia, sytuacja się ustabilizowała, liczby zakażeń z tygodnia na tydzień są na bardzo zbliżonym poziomie" – wskazał minister.

Podał, że średni poziom zakażeń to obecnie to ok. 23 tys. "Ten poziom - codziennie 23 tys. nowych zakażeń, zainfekowanych osób - utrzymuje się już od półtora tygodnia. To sytuacja bardzo niepokojąca, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach, czy dniach, są informacje o pojawieniu się nowego ryzyka w postaci mutacji omikron" – zaznaczył minister.

Zwrócił uwagę, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych regionach. "Mamy w zasadzie cztery województwa, w których spadek zakażeń jest zauważalny m.in. podlaskie i lubelskie. (…) Drugą grupą województw, które odnotowują spadek są województwa: mazowieckie i podkarpackie. (…) Mamy dwa kolejne województwa, w których mamy wyhamowanie wzrostu: łódzkie i zachodniopomorskie" – podał.

W pozostałych województwach odnotowywane są – jak kontynuował – wzrosty. "Bilans jest taki, że od ponad półtora tygodnia jest stabilna sytuacja i, niestety, nie widać wyraźnych sygnałów spadku liczby zakażeń" – zaznaczył.

"Scenariusz, w którym mamy do czynienia z utrzymaniem tak wysokiej liczby zakażeń, jeszcze przy dodatkowym ryzyku w postaci pojawienia się mutacji omikron (…) wymaga podjęcia stanowczych działań" – podkreślił minister.