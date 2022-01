Francja: Seria profanacji kościołów w regionie paryskim  

W nocy z niedzieli na poniedziałek 10 stycznia w dwóch kościołach w podparyskiej diecezji Saint-Denis doszło do profanacji, kradzieży i zniszczeń w dwóch kościołach. 7 stycznia podobny przypadek stwierdzono w kościele Saint Germain w Vitry-sur-Seine w diecezji Creteil.

We wszystkich trzech przypadkach doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu, włamania do skarbonek, kradzieży sprzętu liturgicznego oraz innych zniszczeń.

Kościół Saint-Pierre w Bondy znajduje się w centrum miasta (75-89 rue Jules-Guesde) i jest otwarty codziennie od 8.00 do 20.00. Miejsce zdarzenia zbadała policja kryminalna, a także ekipa techniczna ratusza (we Francji kościoły zbudowane przed 1905 są własnością państwa).

Podobne zdarzenie miało miejsce w kościele Saint-Germain-l'Auxerrois w Romainville, znajdującym się także w centrum miasta.

We wtorek 11 stycznia o godz. 19.00 w Bondy została odprawiona Msza św. wynagradzająca, którą sprawował biskup diecezji, Pascal Delannoy. Dzisiaj natomiast ten sam biskup sprawować będzie Mszę św. wynagradzającą w Saint-Germain-l'Auxerrois.