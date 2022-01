Izrael: Rośnie liczba chrześcijan  

Izraelskie Centralne Biuro Statystyczne (CBS) opublikowało najnowsze dane dotyczące mniejszości chrześcijańskiej w Izraelu. Pokazują one, że społeczność chrześcijańska w Izraelu rośnie, przy czym większość zamieszkuje północ kraju i jest wśród niej mniej rodzin wielodzietnych w porównaniu z innymi grupami religijnymi.

Według CBS, w Izraelu mieszka obecnie ok. 182 tys. chrześcijan, o 1,4 proc. więcej niż rok temu. Ogólnie rzecz biorąc, chrześcijanie stanowią 1,9 procent ogółu ludności. Ponad trzy czwarte z nich (76,7 proc.) to arabscy chrześcijanie. Siedem procent całej ludności arabsko-izraelskiej to chrześcijanie. Przy średniej liczbie dzieci poniżej 17 roku życia wynoszącej 1,93, liczba dzieci w rodzinach chrześcijańskich była niższa niż w rodzinach żydowskich (2,43) i muzułmańskich (2,60).

Większość arabskich chrześcijan, w sumie prawie 84 proc., mieszka w północnej części kraju lub w regionie Hajfy. Nazaret i Hajfa to miasta z największą liczbą ludności arabsko-chrześcijańskiej, odpowiednio 21 400 i 16 500 chrześcijan. Jerozolima jest na trzecim miejscu z 12 900 chrześcijanami. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku chrześcijan niearabskich. Mieszkają oni głównie w Tel Awiwie i centrum kraju (około 42 procent).