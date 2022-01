Birma: Kościół wzywa katolików do modlitwy o pokój  

W ostatnich dniach w Birmie ponownie doszło do eskalacji przemocy, dlatego Kościół wezwał katolików do jedności i modlitwy. Abp Marco Tin Win z Mandalaj zaznaczył, że kraj jest dotknięty przez COVID-19, głód, wojnę domową i tortury. Hierarcha zaprosił wiernych w każdą sobotę wieczorem na godzinną adorację i zachęcił do uczestnictwa w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w Eucharystii w intencji pokoju.