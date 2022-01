„Pielgrzymi nadziei” – motto Roku Jubileuszowego 2025  

Papież zaakceptował motto Roku Jubileuszowego 2025, które będzie brzmiało: „Pielgrzymi nadziei”. Poinformował o tym przewodniczący Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Tradycja Roku Jubileuszowego wywodzi się ze Starego Testamentu. Kościół katolicki przejął ją w 1300 roku. Początkowo Rok Jubileuszowy obchodzono co 100 lat, później skrócono ten czas do 50, następnie skrócono do 33 (wiek życia Jezusa), by wreszcie, w XV wieku, ustalić okres między jubileuszami na 25 lat.