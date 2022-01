100 tys. euro, które papież Franciszek przekazał Caritas Polsce będzie przeznaczona na pomoc doraźną oraz długofalowe wsparcie dla osób przybywających do Polski - poinformował dyr. organizacji ks. Marcin Iżycki. Dodał, że wsparcie Watykanu pozwoli rozszerzyć zakres działań interwencyjnych.

We wtorek Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, do której zadań należy m.in. koordynacja kościelnej działalności charytatywnej, poinformowała, że papież Franciszek polecił wysłać 100 tys. euro na rzecz grup migrantów "zablokowanych między Polską a Białorusią" i na pomoc dla Caritas Polska, by "stawić czoło kryzysowi migracyjnemu na granicy między obu krajami, wynikającemu z sytuacji konfliktowej, jaka trwa od ponad 10 lat".

"To wsparcie jest bardzo miłym zaskoczeniem i odbieramy je jako potwierdzenie, że nasze inicjatywy są potrzebne, że obraliśmy dobry kierunek" - powiedział w komunikacie przekazanym w czwartek PAP dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki.

"Gest papieża to sygnał dla wszystkich ludzi dobrej woli, aby otwierać swoje serca - dodał br. Cordian Szwarc OFM, zastępca dyrektora Caritas Polska, zaangażowany w działania na rzecz uchodźców i migrantów.

Ks. Iżycki poinformował, że "kwota będzie przeznaczona na działania, które prowadzimy w odpowiedzi na kryzys migracyjny, a są to działania zarówno o charakterze pomocy doraźnej jak i długofalowego wsparcia dla osób przybywających do Polski". "Mówiąc o pomocy doraźnej mam na myśli dostawy najpotrzebniejszych artykułów do ośrodków dla uchodźców - żywności, odzieży, środków czystości" - wyjaśnił duchowny.

Dyr. Caritas Polska zwrócił uwagę liczba osób przebywających w takich ośrodkach znacznie ostatnio wzrasta, a co za tym idzie, rosną również potrzeby, dlatego jak stwierdził - "takich transportów zorganizowaliśmy już kilkadziesiąt i wciąż organizujemy kolejne". Dodał, że pomoc materialną organizacja świadczy również w ramach projektu "Namioty Nadziei". Wyjaśnił, że to są punkty dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby, uruchomione w pasie przygranicznym, obecnie działa 9 takich punktów. "Najprężniej funkcjonują w Białowieży, Hajnówce oraz miejscowości Krynki na Wysoczyźnie Białostockiej" - powiedział o. Szwarc OFM w czasie czwartkowej konferencji w siedzibie KEP.

Wyjaśnił, że obecnie Namioty Nadziei funkcjonują w budynkach parafialnych. "Wolontariusze pomagając napotkanym osobom mogą z tych miejsc pobierać m.in. koce, śpiwory, ciepłą odzież, wodę, żywność. Wyposażone w ten sposób parafie są stale gotowe to pomocy" - powiedział franciszkanin. Zaznaczył, że nikt nie prowadzi ewidencji - kto przychodzi po pomoc i jak często. Nasze wsparcie oparte jest na wzajemnym zaufaniu" - wyjaśnił.

W ocenie dyr. Caritas Polska - "wsparcie Watykanu pozwoli rozszerzyć zakres działań interwencyjnych". Zapewnił, że "jeśli pojawią się możliwości organizowania pomocy w nowych formach, Caritas będzie reagować adekwatnie do bieżących potrzeb i rozwoju sytuacji".

Podkreślił, że "ważna jest także pomoc dla ludzi, którzy już przeszli procedury administracyjne, opuszczają ośrodki i zaczynają w Polsce samodzielne życie". "Dla nich prowadzimy Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które zapewniają wsparcie doradców kulturowych, pomoc w wynajęciu mieszkania, kontaktach z urzędami, nauce języka polskiego, a także - jeśli jest taka potrzeba, a często jest - również pomoc materialną, rzeczową" - wymieniał ks. Iżycki.