Kalisz: 33-dniowe przygotowanie do zawierzenia św. Józefowi  

Jutro (14 lutego) w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu rozpocznie się 33-dniowe przygotowanie do zawierzenia św. Józefowi. Jest to oddolna inicjatywa ludzi świeckich, zaangażowanych w różnych grupach i wspólnotach.

Wcześniej grupa ta zawierzyła się Jezusowi przez ręce Maryi. Trwali oni na 33-dniowych ćwiczeniach duchowych przygotowujących do zawierzenia się wg św. Ludwika de Montfort.

Chcąc uczcić św. Józefa, a tym samym zawierzyć się całej Świętej Rodzinie, wiele osób zapragnęło uczynić to również wobec św. Józefa. Przedstawiciele zgłosili się do kustosza sanktuarium ks. prał. Jacka Ploty z prośbą o pozwolenie, by właśnie w tym miejscu rozpocząć 33-dniowe przygotowanie do zawierzenia i potem tutaj zawierzyć się św. Józefowi. Kustosz przyjął z radością ich prośbę i objął duchową opieką osoby, które chcą wielbić św. Józefa. - Bardzo ucieszyła mnie ta inicjatywa. Uważam, że jest to pokłosie Roku Świętego Józefa – powiedział ks. Plota.

Pomocą do przeżycia tych 33 dni w modlitwie będzie książka „Konferencja św. Józefowi” autorstwa ks. Donalda H. Collowaya ze Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Autor książki jest mariologiem i wielkim czcicielem św. Józefa.

Pierwszą konferencję wygłosi ks. kan. Bogumił Kempa, oficjał Sądu Biskupiego w Kaliszu.

Kolejne spotkania z józefologami będą ogłaszane w sanktuarium. Ponadto każdy uczestniczący w 33-dniowym przygotowaniu będzie to czynił w swoim domu i środowisku.

Obecnie zgłosiło się już blisko 200 osób z całej Polski. Chętni mogą się zapisywać w sklepiku z pamiątkami przy sanktuarium św. Józefa u pani Ireny, która koordynuje całą akcją. W sklepiku można również kupić wspomnianą książkę.

W dniu odpustu św. Józefa, 19 marca, w godzinach popołudniowych nastąpi zawierzenie wszystkich uczestniczących w rekolekcjach św. Józefowi przed jego cudownym wizerunkiem.